Spirit и Falcons разгромиха опонентите си по пътя към финала в Астана

Отборите на Spirit и Falcons лесно се добраха до финала на PGL Астана, след като победиха съответно MOUZ и magic с по 2:0.
"Драконите" премазаха играчите на MOUZ с 2:0 (13-3, 13-2), докато "соколите" нямаха проблеми с magic след 2:0 (13-7, 13-5).
Именно двете млади звезди Данил "donk" Кришковец и Иля "m0nesy" Осипов се отличиха в срещите, като Кришковец записа 1.95 рейтинг, а Осипов 1.68.
Утре от 15:00 часа Spirit и Falcons ще спорят за златото в Казахстанската столица, докато MOUZ и magic преди това ще определят носителя на бронза.
Снимка: PGL