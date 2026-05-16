Spirit и Falcons разгромиха опонентите си по пътя към финала в Астана

Отборите на Spirit и Falcons лесно се добраха до финала на PGL Астана, след като победиха съответно MOUZ и magic с по 2:0.

🇰🇿 PGL Astana 2026 - Grand Final Day Schedule 🗓️#PGLAstana pic.twitter.com/KZBijNJsYc — PGL (@pglesports) May 16, 2026

"Драконите" премазаха играчите на MOUZ с 2:0 (13-3, 13-2), докато "соколите" нямаха проблеми с magic след 2:0 (13-7, 13-5).

🦅 @FalconsEsport take Dust 2 and sweep magic 2-0 in the Semifinal.

The Grand Final at Barys Arena beckons. @FalconsEsport will meet @Team__Spirit tomorrow in a BO5 final.



magic will face @mousesports for bronze.#PGLAstana pic.twitter.com/rfTiKpSz1l — PGL (@pglesports) May 16, 2026

Именно двете млади звезди Данил "donk" Кришковец и Иля "m0nesy" Осипов се отличиха в срещите, като Кришковец записа 1.95 рейтинг, а Осипов 1.68.

Dominant from start to finish. @Team__Spirit close out Nuke 13-2 and sweep the Semifinal 2-0 against @mousesports.

MOUZ's run ends here. Spirit is in the Grand Final 🏆#PGLAstana pic.twitter.com/e1HeuN4hhm — PGL (@pglesports) May 16, 2026

Утре от 15:00 часа Spirit и Falcons ще спорят за златото в Казахстанската столица, докато MOUZ и magic преди това ще определят носителя на бронза.

