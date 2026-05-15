Сузуки герой, Монреал е на прага на финала в Източната конференция

Ник Сузуки вкара гол и подаде за още два при категоричната победа на Монреал с 6:3 над Бъфало като гост в полуфиналната серия на Изток и поведе с 3-2 успеха. Мач номер 6 е в събота и при успех пред своята публика Монреал ще се бори за титлата в Конференцията.

„В града вече цари истинска лудост“, каза Сузуки. „Видяхме срещу Тампа, че е нужно много, за да се отстрани един отбор. И сега имаме още един шанс да го направим. Сигурен съм, че публиката ще е в настроение още часове преди началото на мача и ще бъде страхотно. Готови сме за това и се радваме на възможността да приключим серията пред нашата публика“.

Иван Демидов вкара първия гол в кариерата си в плейофи по пътя към „Купата Стенли“, а младата словашка звезда Юрай Слафковски се отличи с три асистенции за убедителния успех.

May 15, 2026

Но срещата не започна в тази посока и домакините от Бъфало повеждаха постоянно, като в първата третина паднаха цели пет гола. Джейсън Цукър откри във 2-ата минута за домакините, Джош Доун отново ги изведе в резултата с 2:1, само минута и 14 секунди след като Коул Кофийрд беше изравнил след първата асистенция на Сузуки.

Френското крило Александър Тексие изравни за 2:2 девет секунди след второто попадение на домакините, но Конста Хелениус все пак им даде надежди с третото си попадение в 10:15 минута.

Но всичко се реши във втората третина, когато гостите нанизаха три безответни гола и поведоха с 5:3. Джош Андерсън и Джейк Евънс, както и Сузуки при числено превъзходство бяха точни. А малко след началото на последния период в мача и Иван Демидов вкара при числен превес на леда след комбинация на Слафковски и Сузуки.