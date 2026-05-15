Златните рицари разбиха Анахайм и ще играят за титлата в Западната конференция на НХЛ

Отборът на Лас Вегас се класира за финал в Западната конференция на Националната хокейна лига на САЩ и Канада, след като в шестата среща от серията победи с 5:1 Анахайм като гост. Следващият им съперник за титлата в Конференцията е Колорадо, отстранил Минесота с 4-1 победи. Серията там започва на 20-и май в Денвър.

Руснакът Павел Дорофеев вкара два гола за победителите, след като оформи крайния резултат в третата третина с попаденията си в 42:52 и 53:30 минути. По едно попадение за Рицарите от Вегас добавиха Мич Марнър, който откри резултата още в 62-ата секунда. Така Марнър завършва полуфиналната серия с 11 точки – пет гола и шест асистенции.

Гостите от щата Недава удвоиха преднината си в намален състав, когато Брет Хоудън вкара за 2:0 в 8:30 минута. Шей Тиодор, който асистира за първия гол в мача, завърши атака при числено превъзходство в 1:719 и така оформи третина с аванс от 3:0 за своя тим.

MITCHELL MARNER ARE YOU KIDDING?!



Undisputed GOAL OF THE PLAYOFFS 😵😮‍💨 https://t.co/aS9VEBjXZj pic.twitter.com/PmYo8ikEat — Gino Hard (@GinoHard_) May 15, 2026

Микаел Гранлунд върна едно попадение за домакините от Анахайм в средата на втората част.

Отличният вратар Картър Харт също има заслуга за третото участие на финал в Конференцията за Вегас в рамките на пет сезона, след като днес спаси 31 изстрела към мрежата си, като се предаде единствено при числено неравенство на леда във втория период.