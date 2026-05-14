  • 14 май 2026 | 17:04
Едмънтън остана без старши треньор

Канадецът Крис Ноблаух напусна поста старши треньор на Едмънтън Ойлърс от Националната хокейна лига (НХЛ), съобщава TSN.

Договорът му с клуба беше до края на сезон 2028-2029.

47-годишният Ноблаух е треньор на Едмънтън Ойлърс от ноември 2023-а. Под негово ръководство тимът стигна до финалите на НХЛ два пъти (2024 и 2025).Те загубиха от Флорида Пантърс в шест мача през 2024-а и в седем през 2025-а. Той е бил и помощник-треньор във Филаделфия.

Едмънтън Ойлърс бяха елиминирани от плейофите на НХЛ този сезон, губейки от Анахайм в първия кръг с 2:4.

