Чикаго Блекхоукс привлече голмайсторът на руското първенство

Отборът от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) Чикаго Блекхоукс се подсили с млад руски хокеист.

От Блекхоукс уточниха, че договор за три години е подписал 21-годишното крило Роман Канцеров, който направи отличен сезон в Континенталната хокейна лига на Русия, а също така е избран и във втория кръг на драфта за нови попълнения през 2023-а година. по финансовите условия става ясно, че е подписал договор с таван на заплатата за начинаещи играчи от 1 075 000 долара.

Канцеров, който е висок 175 см и тежи 80 кг, оглави класирането при голмайсторите в Русия с 36 отбелязани попадения в 63 мача с екипа на Металург (Магнитогорск). А в плейофите, където изигра 15 мача, се отличи с четири гола и четири асистенции. 36-те гола и 64-те точки на Канцеров са най-високите резултати за един сезон за играч на възраст под 22 години в историята на КХЛ.

Привличането на Канцеров е важен ход на Чикаго, който се опитва да обнови състава си, който в последните три години е доста далече от местата за плейофите. Иначе тимът приключи редовния сезон с 29 победи, 39 поражения и 14 загуби след продължения и дузпи, като точките им са с 11 повече от миналата година. А от 2017-а година те имат едва едно участие в елиминациите.