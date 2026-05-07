  Шампион във водата, пример в живота: Плувецът Цанко Цанков подкрепи ВМА и безвъзмездното кръводаряване

Шампион във водата, пример в живота: Плувецът Цанко Цанков подкрепи ВМА и безвъзмездното кръводаряване

  • 7 май 2026 | 08:55
Цанко Цанков – първият българин, преплувал Гибралтарския проток, носител на Рекорда на Черно море, световен и европейски рекордьор в 12-часово плуване без прекъсване, многократен шампион на България – застана зад кампанията на Военномедицинска академия (ВМА) за насърчаване на безвъзмездното кръводаряване “Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот!“

В спорта Цанко е доказал, че човешката воля може да премине през студ, умора, страх, болка и невъзможното на пръв поглед разстояние. Но днес неговото послание е насочено не към рекордите, а към нещо още по-голямо – живота.

Защото има битки, които не се водят в морето. Водят се в болничните стаи, в операционните зали, в спешните отделения. Там, където понякога една банка кръв означава шанс, надежда, утре.

С подкрепата си Цанко Цанков показва, че истинските шампиони не са пример само с постиженията си, а и с позицията си. С готовността да застанат зад кауза, която не носи медали, но спасява човешки животи.

Безвъзмездното кръводаряване е акт на смелост, който не изисква рекорд. Изисква решение. Решение да бъдеш до някого, когото може би никога няма да срещнеш. Решение да помогнеш, когато помощта е най-нужна.

Винаги съм готов да подкрепя каузи, свързани с човешкия живот. Нека всеки, който може да дари кръв, да го направи. Преодолявал съм студ, умора и страх, но знам, че има каузи, които са по-големи от всеки рекорд. Даряването на кръв е едно от тях. То не изисква свръхсила, а човечност. Един малък жест, който може да подари нечий живот, заяви шампионът.

Ако думите му имат значение за теб, превърни ги в действие. Във ВМА – всеки ден между 8:00 и 16:00 часа, можеш да направиш избор, който променя съдби. Не е нужно да преплуваш океан, за да бъдеш силен. Понякога е достатъчно просто да подадеш ръка. Дари кръв – спаси живот!

