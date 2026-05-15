Отбор, победен от Алекс "Rainwaker" Петров в началото на PGL Астана, ще играе плейофи в турнира

Отборът на magic, който Алекс "Rainwaker" Петров и Monte победиха в Swiss фазата на PGL Астана, сега се класира за плейофите на същия турнир.

Тимът на Виталий "sFade8" Марушка победи южноамериканския 9z с 2:1 (13-9, 2-13, 13-11) в четвъртфиналите на шампионата по CS2.

Това се случи, след като от magic спечелиха на Dust 2 и Ancient, допускайки поражение след доста слаба игра само на Mirage.

Така те ще срещнат победителя от звездната двойка FURIA - Falcons - двубой, който се играе в момента.

Снимка: PGL