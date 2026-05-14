Николай Жечев за мача с Марица (Пловдив)

Едноименният тим на Ямбол приема в събота Марица (Пловдив). Срещата е от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът се бореше за първото място през целия сезон. Това показва, какво ни предстои – много труден двубой. Знаем какви са ни възможностите. Уверени сме в тях. Когато ги разкриваме напълно, шансовете ни за положителен резултат нарастват. Позовавайки се и на нивото на противника, сигурен съм, че ще се получи хубав мач“, коментира пред Sportal.bg треньора на ямболския тим Николай Жечев.