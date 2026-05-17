Шампионът Барселона преследва последната си цел за сезона

  • 17 май 2026 | 07:33
Отборите на Барселона и Бетис се изправят един срещу друг в сблъсък от 37-ия кръг на Ла Лига, който на пръв поглед изглежда лишен от интрига за класирането, но носи огромен заряд. Барса вече официално е шампион на Испания, заемайки върха с 91 точки. От друга страна, Бетис също постигна своята голяма цел – андалусийците са на пета позиция с 57 точки и са сигурни участници в Шампионската лига през следващия сезон. Въпреки липсата на напрежение за точки, историята на този сблъсък и индивидуалните цели на отборите обещават интересен мач на "Спотифай Камп Ноу".

След като надеждата за завършване със 100 точки се изпари с горчивата загуба от Алавес в миналия кръг, старши треньорът на каталунците Ханзи Флик бързо начерта нов план. Новата цел е символична, но престижна – отбелязването на 100 гола в рамките на един сезон в Ла Лига. Към момента Барса разполага с 91 попадения, което означава, че тимът трябва да реализира девет гола в последните два мача. Задачата е трудна, но срещу отбор като Бетис, който обича открития футбол, всичко е възможно. За целта днес шампионите трябва да търсят възможно най-изразителен успех.

Барселона влиза в мача след неочаквано поражение с 0:1 от Алавес, което прекъсна серия от четири поредни победи в първенството, включително триумфа в Ел Класико с 2:0 над Реал Мадрид. В Европа кампанията на каталунците приключи на четвъртфиналите в Шампионската лига, където те бяха елиминирани от Атлетико Мадрид с общ резултат 3:2, въпреки победата с 2:1 в реванша.

Бетис, от своя страна, се намира в отлична серия на домашната сцена. Тимът на Мануел Пелегрини е непобеден в последните си пет срещи, записвайки победи над Жирона (3:2), Овиедо (3:0) и Елче (2:1), както и престижни равенства с Реал Мадрид (1:1) и Реал Сосиедад (2:2). В Лига Европа андалусийците също достигнаха до четвъртфиналите, но бяха спрени от португалския Брага.

Директните срещи между двата отбора през този сезон бяха истинско пиршество за неутралния зрител. В първия мач от Ла Лига през декември Барселона спечели с 5:3 в Севиля, а за Купата на краля през януари каталунците бяха още по-категорични – 5:1. В исторически план Барса има сериозно предимство, като е спечелила 29 от последните 45 срещи. Любопитно е, че Ханзи Флик все още няма загуба от Мануел Пелегрини, като в четирите им досегашни сблъсъка германецът е записал две победи и две равенства.

Феран Торес е в страхотна форма срещу този съперник, след като отбеляза хеттрик при победата с 5:3 по-рано през кампанията. Той е водещ голмайстор на тима с 16 попадения, колкото има и младата звезда Ламин Ямал. Роберт Левандовски също остава заплаха със своите 13 гола. За Бетис основната опасност идва от Хуан Ернандес (11 гола) и Абде Езалзули (9 гола), като последният ще бъде мотивиран да се докаже срещу бившия си клуб.

Финалната цел на Ханзи Флик и Барселона през този сезон

За Барселона голямата липса е Ламин Ямал, който лекува мускулна контузия и е аут до края на клубния сезон. В лазарета е и младият защитник Джофре Торентс. Добрата новина за Флик е завръщането на Рафиня, който изтърпя своето наказание и е готов да води атаката.

Ситуацията в Бетис е по-сложна. Мануел Пелегрини няма да може да разчита на двама от основните си играчи поради наказания – защитникът Диего Йоренте и голмайсторът Хуан Ернандес. Към тях в списъка на отсъстващите се присъединяват контузените Марк Бартра и Анхел Ортис, което ще наложи сериозни ротации в състава на гостите.

Снимки: Gettyimages

