Джонатан Нарваес спечели осмия етап на колоездачната обиколка на Италия

Еквадорецът Джонатан Нарваес завърши на първо място в осмия етап на колоездачната обиколка на Италия и записа втората си победа в тазгодишното издание на надпреварата. Състезателят на ОАЕ Емирейтс изпревари Андреас Лекнесунд в последните изкачвания и спечели с 32 секунди пред норвежеца.

Португалецът Афонсо Еулалио запази първото си място в генералното класиране с 3:15 минути пред датчанина Йонас Вингегор.

Лекнесунд вложи много сили в преследване на Нарваес в последното изкачване, но не успя да стопи разликата и в крайна сметка финишира на второто място. След тежкия планински етап в петък, когато Вингегор спечели победата, днес състезателите се преместиха на адриатическото крайбрежие за старта и се завърнаха на ново изкачване край град Фермо.

Трети завърши норвежецът Мартин Тьота, който изостана с десет секунди от сънародника си Лекнесунд.

Нарваес записа втората си победа за тазгодишното издание на колоездачната обиколка, след като бе първи и във вторник. 29-годишният еквадорец е бил етапен победител също така през 2020 и 2024, но тази година не бе карал преди старта в България заради катастрофа в Австралия през януари.