Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Джонатан Нарваес спечели осмия етап на колоездачната обиколка на Италия

Джонатан Нарваес спечели осмия етап на колоездачната обиколка на Италия

  • 16 май 2026 | 20:00
  • 381
  • 0
Джонатан Нарваес спечели осмия етап на колоездачната обиколка на Италия

Еквадорецът Джонатан Нарваес завърши на първо място в осмия етап на колоездачната обиколка на Италия и записа втората си победа в тазгодишното издание на надпреварата. Състезателят на ОАЕ Емирейтс изпревари Андреас Лекнесунд в последните изкачвания и спечели с 32 секунди пред норвежеца.

Португалецът Афонсо Еулалио запази първото си място в генералното класиране с 3:15 минути пред датчанина Йонас Вингегор.

Лекнесунд вложи много сили в преследване на Нарваес в последното изкачване, но не успя да стопи разликата и в крайна сметка финишира на второто място. След тежкия планински етап в петък, когато Вингегор спечели победата, днес състезателите се преместиха на адриатическото крайбрежие за старта и се завърнаха на ново изкачване край град Фермо.

Трети завърши норвежецът Мартин Тьота, който изостана с десет секунди от сънародника си Лекнесунд.

Нарваес записа втората си победа за тазгодишното издание на колоездачната обиколка, след като бе първи и във вторник. 29-годишният еквадорец е бил етапен победител също така през 2020 и 2024, но тази година не бе карал преди старта в България заради катастрофа в Австралия през януари.

Следвай ни:

Още от Други спортове

България зае шесто място на 25 метра пистолет

България зае шесто място на 25 метра пистолет

  • 16 май 2026 | 13:21
  • 449
  • 0
Червен бряг се превърна в сцена на шампиони и история

Червен бряг се превърна в сцена на шампиони и история

  • 16 май 2026 | 12:54
  • 764
  • 0
Весела Лечева ще отбележи деня на българския спорт в НСА

Весела Лечева ще отбележи деня на българския спорт в НСА

  • 16 май 2026 | 09:48
  • 512
  • 0
Легендарният Марк Кавендиш: Джирото беше добра реклама за България

Легендарният Марк Кавендиш: Джирото беше добра реклама за България

  • 16 май 2026 | 08:25
  • 12756
  • 6
Гергана Павлова записа победа и загуба на турнир по бадминтон в Марибор

Гергана Павлова записа победа и загуба на турнир по бадминтон в Марибор

  • 16 май 2026 | 01:42
  • 703
  • 0
Всичко най-важно за новия сезон в NFL

Всичко най-важно за новия сезон в NFL

  • 15 май 2026 | 20:45
  • 1183
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

  • 16 май 2026 | 17:55
  • 142204
  • 690
Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

  • 16 май 2026 | 20:50
  • 13835
  • 18
Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

  • 16 май 2026 | 18:00
  • 57910
  • 69
Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

  • 16 май 2026 | 20:49
  • 12991
  • 14
Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

  • 16 май 2026 | 18:56
  • 24668
  • 50
Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

  • 16 май 2026 | 18:55
  • 24256
  • 39