Червен бряг се превърна в сцена на шампиони и история

В навечерието на 17 май – Деня на българския спорт, Червен бряг се превърна в сцена на шампиони, история и вдъхновение. С много емоция, гордост и признателност бе открита изложбата „Личности и събития в българския спорт“, организирана от Асоциация „Докосни дъгата“ съвместно с Община Червен бряг.

Градът прие шестото издание на впечатляващата експозиция, която вече е предизвикала огромен интерес във Варна, Пазарджик, Плевен, Бургас и Ямбол. Червен бряг заслужено стана първият необластен общински център, домакин на тази престижна изложба – символ на уважението към спорта, таланта и силата на човешкия дух.

Над 400 уникални експоната разказаха истории за мечти, труд, победи и национална гордост. Посетителите имаха възможност да се докоснат до спортни екипи, медали, отличия и безценни предмети с автентични подписи на олимпийски, световни и европейски шампиони. Сред имената, които вдъхновяват поколения българи, са Григор Димитров, Христо Стоичков, Димитър Бербатов, Станка Златева, Армен Назарян, Ивет Горанова, Мадлен Радуканова, Матей Казийски, Карлос Насар и още много големи звезди на българския спорт.

Особено вълнение предизвикаха експонатите, свързани с легендарния национален отбор по футбол от САЩ ’94 – златна страница в историята на България. Сред най-ценните експонати бяха и артефакти от световната спортна сцена – част от екип на Майкъл Джордан, щафетна палка с автограф на Карл Люис, както и нови попълнения, свързани със звездите на „Милан“ и „Ювентус“.

Сред присъстващите, уважили поканата на кмета, бяха председателят на Общинския съвет, общински съветници, Джузепе Де Франческо – почетен консул на Република Италия, златното момиче на България по художествена гимнастика Ренета Камберова, президентът на Българската федерация по мажоретен спорт и батон туърлинг Юлия Мумджиева, олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар, легендата на българския бокс Йосиф Панов, представители на спортни клубове, учители, ученици и граждани.

„Всеки експонат има своята история. История за една мечта“, сподели д-р Денислава Ангелова – председател на Асоциация „Докосни дъгата“. Тя изрази своята благодарност към всички спортисти, подкрепили каузите на организацията, както и към екипа на Община Червен бряг за партньорството и отдадеността към инициативите, свързани със спорта и младите хора.

„Д-р Денислава Ангелова направи всичко възможно Червен бряг да бъде домакин на тази прекрасна изложба. Тя може да вдъхнови още повече млади хора да преследват мечтите си. Пожелавам максимален брой наши съграждани да се докоснат до тези автентични предмети, свързани с историята на българския спорт“, заяви кметът Атанас Атанасов.

След официалното откриване се състоя и тържествена церемония по награждаване на изявени млади спортисти от Червен бряг за постигнатите успехи на ученически, държавни, републикански и международни първенства и турнири. Момент, изпълнен с гордост, аплодисменти и надежда за бъдещето на българския спорт.

Събитието остави силен емоционален отпечатък и се превърна във вълнуващ празник на спортния дух – ден, в който шампионите вдъхновиха младите, историята оживя, а Червен бряг показа, че пази и почита своите герои.