  16 май 2026 | 18:38
Хофенхайм отнесе разгром от Гладбах и ще трябва да се задоволи с участие в ЛЕ

Отборът на Борусия (Мьонхенгладбах) приключи сезона в Бундеслигата с убедителен домакински успех с 4:0 срещу Хофенхайм, а гостите окончателно се простиха с мечтата си за участие в Шампионската лига през следващата кампания.

За разлика от своя съперник, “жребчетата” играха само за честта си, но само те успяха да реализират головите си положения. В 14-ата минута Уго Болин се разписа с воле, а в 23-тата дойде и второто попадение, след като Харис Табакович се възползва от неумел опит на Владимир Цоуфал да изчисти топката. Съпротивата на Хофенхайм окончателно приключи в самото начало на второто полувреме, когато техният нападател Тим Лемперле беше изгонен от игра заради втори жълт картон. В 65-ата минута ВАР отмени гол на Филип Сандер заради засада на Табакович. Домакините все пак наистина стигнаха до трето попадение в 81-вата минута, когато Кевин Дикс беше точен с прекрасен далечен шут. В добавеното време на срещата резервата Робин Хак се пребори за топката и, останал сам срещу вратаря, той я търкулна в мрежата му за крайното 4:0.

Така Хофенхайм завърши на пето място в класирането с актив от 64 точки или само с точка по-малко от четвъртия Щутгарт, който завърши наравно като гост на Айнтрахт (Франкфурт). Това означава, че тимът ще играе в Лига Европа през следващия сезон. Гладбах пък приключи на 12-ата позиция със своите 38 пункта, изпреварвайки 13-ия Хамбургер само по голова разлика.

Снимки: Gettyimages

