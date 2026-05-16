ПФК Марица обвини пловдивски рефери: Допуснаха явни грешки, които повлияха на резултата

  • 16 май 2026 | 15:30
Ръководството на ПФК Марица Пловдив обвини съдийската бригада на мача срещу Несебър, че е допуснала явни грешки, които са повлияли на резултата. Двубоят от 35-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група се игра в сряда (13 май) на стадион "Марица" и завърши 0:5 за гостите. С този успех отборът на Несебър спечели промоция за Втора лига от следващия сезон.

Любопитен е фактът, че цялата съдийска бригада, заедно с дежурния делегат, са от Пловдив. Главен съдия бе Боян Славков, а негови асистенти бяха Желязко Пилатов и Цветан Горанов. Дежурен делегат пък бе Александър Александров - Кривия. От ПФК Марица използваха официалната клубна страница във Фейсбук, за да публикуват видео с две от фрапиращите съдийски грешки.

Ето я позицията на „жълто-сините“:

В сряда “Марица" загуби тежко от “Несебър". И ако противниковият тим трябва да получи висока оценка за играта си, то съдиите трябва да получат ниска, тъй като допуснаха явни грешки, които повлияха на резултата. А отборът на “Марица" бе ощетен в пореден кръг.

При първата ситуация футболистът на гостите е в явна засада, каквато не е отсъдена, а в последствие излезлият напред вратар на “Марица" избива с крак топката, като нападателят пада на земята. Отсъдена е дузпа, след която резултатът става 0:2.

При втората ситуация отново футболистът на гостите е в засада. Той тръгва към топката, като така влияе пряко на ситуацията, включително и на тази на бранителя до него. Съдията явно вижда това, спира се и мести флагът в дясната си ръка. В последствие състезателят променя посоката си на движение, след като става ясно, че неговия съотборник ще достигне до топката. След комбинация е отбелязан гол, с който резултатът е покачен на 0:3, а мачът окончателно е решен.

Честитим заслужената победа на “Несебър" и ги поздравяваме за изкачването на отбора в професионалния футбол! Желаем им успех!

А колкото до системата - оказва се невъзможно да се бориш с нея!

