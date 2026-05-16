Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Злати Чуканова и Викторио Илиев в атака на финалите на "Белградски победник"

Злати Чуканова и Викторио Илиев в атака на финалите на "Белградски победник"

  • 16 май 2026 | 12:26
  • 148
  • 0
Злати Чуканова и Викторио Илиев в атака на финалите на "Белградски победник"

Златислава Чуканова и Викторио Илиев ще преследват място на финалите днес на „Белградски победник“. Те достигнаха до полуфиналите в 63-ото издание на международния турнир в Сърбия, след като записаха категорични победи в рамките на петъчния ден.

В категория до 51 килограма Злати не остави съмнения в превъзходството си срещу представителката на домакините Николина Джида. Носителката на Купа „Странджа“ в последните две години си осигури минимум бронзов медал след 5:0 съдийски гласа. Днес, около 13:30 часа националката ни ще срещне канадката Амбър Уол за място на финал на турнира.

В категория до 65 килограма Викторио Илиев също достигна до полуфиналите на сръбска територия. Той постигна убедителна победа с 5:0 съдийски гласа над турчина Ягит Ъш. Около 19:00 часа българинът ще боксира с представителя на домакините Дмитри Горбенко и при успех ще се класира за финалите.

Стелиян Страхилов (75 кг) допусна поражение от украинеца Владислав Чинюк и остана пети. На същата позиция се класира и Семион Болдирев (90 кг) след драматична загуба с 2:3 гласа от Богдан Толмачов (Украйна).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Андреа Нисева: Знам, че мога повече

Андреа Нисева: Знам, че мога повече

  • 15 май 2026 | 23:43
  • 635
  • 0
Ронда Раузи и Джина Карано са в категория, Франсис Нгану с огромно предимство в теглото

Ронда Раузи и Джина Карано са в категория, Франсис Нгану с огромно предимство в теглото

  • 15 май 2026 | 20:41
  • 1872
  • 0
Симеон Наковски след успеха в Мадрид: Трудът ми се възнагради по най-добрия начин

Симеон Наковски след успеха в Мадрид: Трудът ми се възнагради по най-добрия начин

  • 15 май 2026 | 20:35
  • 6070
  • 1
Андреа Нисева се пребори сребърен медал на Европейското по борба в Самоков

Андреа Нисева се пребори сребърен медал на Европейското по борба в Самоков

  • 15 май 2026 | 19:42
  • 1316
  • 1
Тинко Банабаков мина кантара за битката в Дания

Тинко Банабаков мина кантара за битката в Дания

  • 15 май 2026 | 18:11
  • 665
  • 0
Нова категорична победа и финал за Стефан Стефанов в Самоков

Нова категорична победа и финал за Стефан Стефанов в Самоков

  • 15 май 2026 | 18:04
  • 617
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за последното Вечно дерби за сезона!

Време е за последното Вечно дерби за сезона!

  • 16 май 2026 | 06:35
  • 18493
  • 142
Легендарният Марк Кавендиш: Джирото беше добра реклама за България

Легендарният Марк Кавендиш: Джирото беше добра реклама за България

  • 16 май 2026 | 08:25
  • 5966
  • 2
Поредният срам на Слот - никога не са вкарвали толкова много на Ливърпул

Поредният срам на Слот - никога не са вкарвали толкова много на Ливърпул

  • 16 май 2026 | 08:58
  • 13082
  • 19
Историческа лудница: Хартс и Селтик в същински финал за титлата

Историческа лудница: Хартс и Селтик в същински финал за титлата

  • 16 май 2026 | 08:17
  • 12184
  • 6
Развръзката за Европа предстои - голям сблъсък в Бистрица

Развръзката за Европа предстои - голям сблъсък в Бистрица

  • 16 май 2026 | 06:00
  • 8506
  • 17
Черно море мечтае за Европа, но Ботев (Пд) може да ги "спъне" в полза на Локомотив

Черно море мечтае за Европа, но Ботев (Пд) може да ги "спъне" в полза на Локомотив

  • 16 май 2026 | 07:07
  • 4457
  • 9