Злати Чуканова и Викторио Илиев в атака на финалите на "Белградски победник"

Златислава Чуканова и Викторио Илиев ще преследват място на финалите днес на „Белградски победник“. Те достигнаха до полуфиналите в 63-ото издание на международния турнир в Сърбия, след като записаха категорични победи в рамките на петъчния ден.

В категория до 51 килограма Злати не остави съмнения в превъзходството си срещу представителката на домакините Николина Джида. Носителката на Купа „Странджа“ в последните две години си осигури минимум бронзов медал след 5:0 съдийски гласа. Днес, около 13:30 часа националката ни ще срещне канадката Амбър Уол за място на финал на турнира.

В категория до 65 килограма Викторио Илиев също достигна до полуфиналите на сръбска територия. Той постигна убедителна победа с 5:0 съдийски гласа над турчина Ягит Ъш. Около 19:00 часа българинът ще боксира с представителя на домакините Дмитри Горбенко и при успех ще се класира за финалите.

Стелиян Страхилов (75 кг) допусна поражение от украинеца Владислав Чинюк и остана пети. На същата позиция се класира и Семион Болдирев (90 кг) след драматична загуба с 2:3 гласа от Богдан Толмачов (Украйна).