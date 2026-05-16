  Джина Карано разкри, че е свалила 45 килограма за завръщането си към ММА

Джина Карано разкри, че е свалила 45 килограма за завръщането си към ММА

  • 16 май 2026 | 13:11
Пътят на Джина Карано към голямото ѝ завръщане в клетката срещу Ронда Раузи се оказа изключително дълъг и труден.

Карано ще се състезава за първи път от 17 години срещу бившата шампионка на UFC в категория петел – която от своя страна прави първата си поява от почти десетилетие. Двубоят е основния дуел на галавечерта Раузи-Карано, която ще се проведе в неделя сутрин, българско време. Това е първото по рода си събитие на MVP MMA и ще се излъчва ексклузивно по Netflix.

В петък Карано успешно премина кантара, като закова везната на 64.1 килограма, което е доста под лимита на категория перо. След като спечели първата си битка за уикенда, тя разкри, че е свалила 45 килограма през последните около 18 месеца, за да се подготви за сблъсъка с Раузи.

„Добре. Уязвим пост, но ето ни тук“, написа Карано в социалните мрежи. „Току-що се претеглих на 141.4 паунда (64.1 кг). От септември 2024 г. до днес, 15 май 2026 г., свалих 100 паунда (45 кг). Боли ме да го кажа и споделя, но ще го направя, защото работих толкова дяволски упорито всяка седмица в продължение на повече от година и половина, за да сваля това тегло. Не се случи за една нощ.“

„Ако не беше тази невероятно предизвикателна цел да се бия с Ронда Раузи, определено нямаше да го постигна. Бях в преддиабетно състояние, имах проблеми дори с ходенето през септември 2024 г. и оттогава съм на път към възстановяване, за да се превърна отново в спортист. Беше трудно, толкова дяволски трудно... имаше толкова много за учене, твърде много за разказване тук – възходи, падения, застой, неща, които научих късно, а ми се искаше да знам по-рано, метод на проба и грешка, но го направих. Благодаря на Ронда, която търпеливо чакаше, докато свалях това тегло, и ми даде цел, към която да се стремя. Все още има толкова много, което трябва да науча и искам да направя в сферата на здравето и да продължа да трансформирам тялото си, но за днес благодаря на Бог, на съпруга си и на семейството си, че бяха до мен и ме насърчаваха през целия път. Моля се това да насърчи и вас, където и да се намирате по пътя на вашето здраве. Вярвайте, че има надежда. Никога не се отказвайте. Добре... стига емоции, утре имам мач. Работихме толкова усилено, за да стигнем дотук. Гледайте.“

В последния си двубой през август 2009 г. Карано беше победена от Крис Сайборг в главния двубой за титлата в категория перо на Strikeforce. Това остава единствената загуба в кариерата ѝ, а сега тя се надява да продължи своята приказка срещу Раузи, влизайки в мача като огромен аутсайдер.

Раузи беше спряна от Холи Холм през ноември 2015 г. на UFC 193 и от Аманда Нунеш на UFC 207 през декември 2016 г. в последните си два мача в смесените бойни изкуства. След това американката се насочи към кариера в професионалния кеч с WWE, а сега се завръща в ММА, където беше една от най-големите звезди в историята на спорта.

