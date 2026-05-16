Боец с български корени ще дебютира в UFC

Боецът с български корени Артур Минев – Ловеца на глави, ще направи своя дебют в UFC утре. Той ще се бие Томи Грант в Лас Вегас. Битката им ще бъде в лека категория. До момента Минев, който се бие под флаговете на Украйна и България, е с баланс от 7 победи (4 с нокаут и 2 със събмишъни) от 7 двубоя.

Талантът направи име във веригата Fury FC, където записа четири победи. Той прие с кратко предизвестие възможността да се бие в UFC. Първоначално Томи Грант трябваше да се бие с друг боец – Трей Годен, който получи контузия. Американецът тренира при Даниел Кормие и получи договор след силно представяне в Кънтендър Сериите.

Минев се изгражда като боец в Европа. Той е тренирал в прочутата зала UFD Gym в Дюселдорф, където треньор е бившият боксов национал Спас Генов. В залата се среща и с друг трениращ там българин Атанас Тангалов.

През последните няколко години се премести в САЩ. Артур Минев е базиран в Лас Вегас, а негови спаринг партньори са Мераб Двалившили и Алджамейн Стърлинг. Боецът е бил на лагери и в други зали в САЩ като Джексън Уинк и Американ Топ Тийм.

„Моите родители живееха в Пловдив. Те решават да се преместят в Одеса, Украйна, защото там сме имали много роднини, бесарабски българи. Там съм се родил – разказа своята история за Спортната джунгла Артур Минев. – В момента родителите ми живеят в София. След мача бих искал да ги видя и да бъда с тях.“

Минев ще бъде представен като украински боец, защото има такъв паспорт. При идването си в България той планира да изкара българско гражданство.

„Мислех да изляза с флага на България, но от UFC не позволяват знамена – добави боецът. – Бих искал да представлявам и двете страни, защото обичам България. За последно бях там за световното първенство по аматьорско ММА през 2021-а в София, където спечелих бронзов медал. Тогава се запознах и с доста български момчета от националния отбор.“

„В понеделник ми се обадиха. Моят мениджър каза, че имам шанс да се бия в UFC. Отговорих, че съм готов да се бия с всички – допълни непобеденият талант. – Познавам противника. Добър борец. Ние сме българи и можем да се борим. Готов съм за всичко. На борба, на удари. Познавам моите умения. Ще покажа всичко в клетката. Тренирам с най-добрите ММА момчета, които са бойци в UFC“, споделя още Минев за Спортната джунгла.

