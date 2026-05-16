Близо 200 ентусиасти пробягаха благотворително 5 км в подкрепа на паралимпийците ни

Общо 192 участници застанаха на старта на второто издание на Amusnet Charity Run, благотворително 5-километрово бягане в подкрепа на българските паралимпийски спортисти. Средствата от инициативата са предназначени за подготовката на състезатели от Националната паралимпийска организация, чиито исторически успехи през последните години утвърдиха България в световния елит.

Събитието привлече както любители на бягането, така и служители на Amusnet, техни семейства и приятели. Проявата се организира за втора поредна година, като неин инициатор е Константин Иванов, директор "Инженеринг“ в Amusnet.

“Amusnet Charity Run е спортно предизвикателство за нас, но също така отразява духа на солидарност и отговорност, който споделяме в компанията. За нас е огромно удоволствие, че много колеги, техните семейства, а вече и любители на спорта лично подкрепят каузата, което доказва, че щом хората се обединят около значима мисия, могат да направят истинска промяна“, коментира инициаторът Константин Иванов, директор „Казино инженеринг“ в Amusnet.

Трасето в района на Железница е динамична комбинация от планински терен, горски участъци и изкачвания, изискваща висока издръжливост и концентрация от състезателите. Регламентът включваше общо класиране за участници извън компанията, както и класиране за служители на Amusnet.

Най-добър резултат в надпреварата записа Константин Ковачев, младши QA инженер в Amusnet, който финишира с време от 00:25:30. При жените от Amusnet първа се класира Мартина Начева с резултат 00:37:32.

В общото класиране при мъжете първото място спечели Георги Младенов с време 00:26:25. Втори финишира Танер Якубов с 00:27:06, а третото място зае Иван Лъчезаров с резултат 00:27:38. При жените най-бърза беше Десислава Стоянова, която завърши с време 00:33:07. На второ място се класира Любомира Иванова с 00:35:01, а трета финишира Венелина Янкова с 00:36:06.

Всички резултати от състезанието са публикувани на страницата на маратона Amusnet Charity Run

Илия Лалов, председател на Националната паралимпийска федерация, също приветства инициативата, като обясни, че подобна подкрепа е безценна за техните състезатели. "Освен конкретната помощ, инициативи като Amusnet Charity Run изпращат силно послание за уважение, приобщаване и подкрепа към цялата параолимпийска общност. Благодарни сме на всички, които застанаха зад тази кауза", обясни Илия Лалов.

С второто си издание Amusnet Charity Run се утвърждава като спортно събитие с кауза, което съчетава състезателен дух, личен пример и подкрепа за българските параолимпийски спортисти.