Дуплантис прави промени в засилката си

Двукратният олимпийски шампион в овчарски скок Мондо Дуплантис се стреми да вложи все повече сила в скока си с нова по-дълга засилка от 22 стъпки.

Шведският лекоатлет, който подобри световния рекорд за 15-ти път, като преодоля 6,31 метра през март, преди използваше засилка с 20 стъпки.

"Опитах 22 стъпки за първи път през сезона на закрито, което беше наистина хубаво", каза 26-годишният атлет пред репортери в петък, ден преди първата среща от Диамантената лига за сезона в Шанхай, Китай. "Чувствам се сякаш не бях правил промяна в почти никоя част от скока от пет или шест години“, добави той.

Дуплантис каза, че с нетърпение очаква да усъвършенства новата си техника преди Световното първенство догодина, последвано от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028.

"Вероятно ще опитаме отново 22 стъпки утре, да видим как ще се почувствам, защото все още съм много нов в това", добави той.