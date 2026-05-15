Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Дуплантис прави промени в засилката си

Дуплантис прави промени в засилката си

  • 15 май 2026 | 16:56
  • 527
  • 0
Дуплантис прави промени в засилката си

Двукратният олимпийски шампион в овчарски скок Мондо Дуплантис се стреми да вложи все повече сила в скока си с нова по-дълга засилка от 22 стъпки.

Шведският лекоатлет, който подобри световния рекорд за 15-ти път, като преодоля 6,31 метра през март, преди използваше засилка с 20 стъпки.

"Опитах 22 стъпки за първи път през сезона на закрито, което беше наистина хубаво", каза 26-годишният атлет пред репортери в петък, ден преди първата среща от Диамантената лига за сезона в Шанхай, Китай. "Чувствам се сякаш не бях правил промяна в почти никоя част от скока от пет или шест години“, добави той.

Дуплантис каза, че с нетърпение очаква да усъвършенства новата си техника преди Световното първенство догодина, последвано от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028.

"Вероятно ще опитаме отново 22 стъпки утре, да видим как ще се почувствам, защото все още съм много нов в това", добави той.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Християн Касабов си поставя за цел спечелването на медал на Световното първенство

Християн Касабов си поставя за цел спечелването на медал на Световното първенство

  • 15 май 2026 | 11:17
  • 661
  • 0
bTV ще излъчи участието на Божидар Саръбоюков в Диамантената лига в Шанхай

bTV ще излъчи участието на Божидар Саръбоюков в Диамантената лига в Шанхай

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 607
  • 0
Кодъри и Джонсън-Томпсън откриват летния сезон в Лъфбъроу

Кодъри и Джонсън-Томпсън откриват летния сезон в Лъфбъроу

  • 14 май 2026 | 18:49
  • 356
  • 0
Детската атлетика зарадва над 150 деца в Белоградчик

Детската атлетика зарадва над 150 деца в Белоградчик

  • 14 май 2026 | 17:18
  • 377
  • 0
Вархолм потвърди участие в смесената щафета на Европейското в Бирмингам

Вархолм потвърди участие в смесената щафета на Европейското в Бирмингам

  • 14 май 2026 | 17:05
  • 293
  • 0
Лайлс, Бенджамин и Китагучи се завръщат в Токио

Лайлс, Бенджамин и Китагучи се завръщат в Токио

  • 14 май 2026 | 16:24
  • 697
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Втора лига на живо: Дунав получи ранен гол, Марек и Пирин вече водят

Втора лига на живо: Дунав получи ранен гол, Марек и Пирин вече водят

  • 15 май 2026 | 18:00
  • 5393
  • 9
Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 23612
  • 136
Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

  • 15 май 2026 | 15:58
  • 6085
  • 4
Венци Стефанов с коментар за Папазки и Бостанджиев, обърна се към държавата

Венци Стефанов с коментар за Папазки и Бостанджиев, обърна се към държавата

  • 15 май 2026 | 14:16
  • 20048
  • 62
Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 34364
  • 151
Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 12957
  • 9