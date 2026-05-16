Двама българи са на крачка от финалите на Европейското по борба

Радослав Великов (45) и Николай Илиев (71) са на полуфиналите в свободната борба, които започват от 17 часа.

Великов постигна две категорични победи до момента – над Алиаксандър Хамау (Беларус) със 7:0 и румънеца Даниел Матей – 11:0. А съперникът му на полуфиналите ще бъде арменецът Ерик Газарян.

При 71-килограмовите Николай Илиев записа три победи - над Чемал Пурчу (Турция) със 7:5, над румънеца Абел Каско – 11:0 и над унгареца Марк Земен – 10:0. На полуфиналите Илиев ще има за съперник украинеца Дмитро Курсенко.

Другите ни представители днес загубиха, но двама от тях запазват шансове за репешаж, ако противниците, от които паднаха, стигнат финалите.

С шансове са Християн Лазаров (51) и Христо Яначков (60).

От надпреварата отпадна Георги Христов (92).

А тази вечер на финалите ще има трима българи – Стефан Стефанов (110), който ще спори за титлата, а за бронза ще излязат Мерт Мустафов (55) и Петко Саракостов (65).

Финалите започват от 18 часа.