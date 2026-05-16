Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски срещу ЦСКА за последен път през този сезон - гледайте efbet лига Live на живо
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Илиян Радулов отпадна на полуфиналите в Испания

Илиян Радулов отпадна на полуфиналите в Испания

  • 16 май 2026 | 13:41
  • 244
  • 0
Илиян Радулов отпадна на полуфиналите в Испания

Националът на България за Купа "Дейвис" Илиян Радулов отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей във Вик (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният българин загуби от осмия поставен Серхи Перес Контри (Испания) с 5:7, 3:6 за час и 59 минути игра.

Радулов имаше преднина от 4:1 и 5:3 в първия сет, но допусна обрат до 5:7 срещу испанеца, който в предишния кръг отстрани и другия българин, достигнал до четвъртфиналите - Иван Иванов.

Илиян Радулов и Серхи Перес Контри си размениха общо четири пробива до 3:3 във втората част, но испанският тенисист спечели последните три гейма, а с това и двубоя.

Следвай ни:

Още от Тенис

Пьотр Нестеров отпадна на полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Италия

Пьотр Нестеров отпадна на полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Италия

  • 16 май 2026 | 00:58
  • 1017
  • 1
Рууд е на финал в Рим с експресна победа, мачът между Синер и Медведев бе прекъснат заради дъжд

Рууд е на финал в Рим с експресна победа, мачът между Синер и Медведев бе прекъснат заради дъжд

  • 16 май 2026 | 00:45
  • 2847
  • 0
Донски ще играе за титлата на двойки в "Чалънджър"

Донски ще играе за титлата на двойки в "Чалънджър"

  • 15 май 2026 | 20:18
  • 526
  • 0
Зверев се оттегли от участие в Хамбург

Зверев се оттегли от участие в Хамбург

  • 15 май 2026 | 19:28
  • 873
  • 0
След "Джиро д’Италия" Созопол се превръща в тенис столица на България

След "Джиро д’Италия" Созопол се превръща в тенис столица на България

  • 15 май 2026 | 18:16
  • 3115
  • 0
На Ейса й харесва да е спортна половинка и безрезервно подкрепя Григор

На Ейса й харесва да е спортна половинка и безрезервно подкрепя Григор

  • 15 май 2026 | 17:33
  • 7770
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Сигнал за бомба на стадиона преди Левски - ЦСКА

Сигнал за бомба на стадиона преди Левски - ЦСКА

  • 16 май 2026 | 14:09
  • 9707
  • 28
Време е за последното Вечно дерби за сезона!

Време е за последното Вечно дерби за сезона!

  • 16 май 2026 | 06:35
  • 24659
  • 183
Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Шанхай, Фурлани с победа и рекорд

Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Шанхай, Фурлани с победа и рекорд

  • 16 май 2026 | 13:26
  • 4632
  • 1
Левандовски обяви дали ще остане в Барселона

Левандовски обяви дали ще остане в Барселона

  • 16 май 2026 | 14:26
  • 1597
  • 0
Легендарният Марк Кавендиш: Джирото беше добра реклама за България

Легендарният Марк Кавендиш: Джирото беше добра реклама за България

  • 16 май 2026 | 08:25
  • 8057
  • 3
Поредният срам на Слот - никога не са вкарвали толкова много на Ливърпул

Поредният срам на Слот - никога не са вкарвали толкова много на Ливърпул

  • 16 май 2026 | 08:58
  • 17427
  • 30