Илиян Радулов отпадна на полуфиналите в Испания

Националът на България за Купа "Дейвис" Илиян Радулов отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей във Вик (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният българин загуби от осмия поставен Серхи Перес Контри (Испания) с 5:7, 3:6 за час и 59 минути игра.

Радулов имаше преднина от 4:1 и 5:3 в първия сет, но допусна обрат до 5:7 срещу испанеца, който в предишния кръг отстрани и другия българин, достигнал до четвъртфиналите - Иван Иванов.

Илиян Радулов и Серхи Перес Контри си размениха общо четири пробива до 3:3 във втората част, но испанският тенисист спечели последните три гейма, а с това и двубоя.