Рууд е на финал в Рим с експресна победа, мачът между Синер и Медведев бе прекъснат заради дъжд

Каспер Рууд постигна експресна победа с 6:1, 6:1 над Лучано Дардери и се класира на финал на турнира по тенис за мъже от сериите Мастърс 1000 в Рим, който е с награден фонд 8.235 милиона евро. За титлата той ще срещне лидера в световната ранглиста Яник Синер или Даниил Медведев.

Рууд влезе в мача с три загуби на полуфиналите в италианската столица, но не позволи изненада срещу изтощения Дардери и спечели бързо, въпреки спиране за дъжд.

С тази победа Рууд се доближи само на още една от втората си титла на това ниво. 27-годишният норвежец триумфира в Мадрид през миналата година и е шестият активен тенисист с финали на всички три турнира Мастърс 1000 на клей (Монте Карло, Мадрид и Рим). Рууд бе финалист в Монте Карло през 2024.

"Чувството е страхотно. Съжалявам за Лучано, който играеше у дома, но днес просто нямаше достатъчно енергия. Нормално е, защото само преди ден игра до 2:30 през нощта. Той направи страхотен турнир. За мен това е десети полуфинал на Мастърс 1000 и използвах този опит, за да се наложа", каза Рууд, цитиран от АТП.

За 15-а титла в тура Рууд най-вероятно ще трябва да победи Синер, който с 32 поредни победи на Мастърс 1000 преди двубоя си с Медведев. Той бе прекъснат заради дъжд при преднина на италианеца в третия сет.

Снимки: Gettyimages

