Донски ще играе за титлата на двойки в "Чалънджър"

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100“ в Оейраш с награден фонд от 160 680 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия) победиха лесно вторите поставени Гонсало Ескобар (Еквадор) и Мариано Кестелбойм (Аржентина) с 6:1, 6:3 за точно час на корта.

Донски и Бантия направиха два пробива по пътя си към успеха в първия сет и още два във втората част, затваряйки мача без проблеми.

За титлата двамата ще спорят утре с Тиаго Перейра (Португалия) и Давид Вега Ернандес (Испания).

Българинът заработи 2090 евро и 60 точки за световната ранглиста на АТП при двойките, в която в момента заема 103-о място.

За Донски това ще бъде пети финал на двойки от началото на годината. В началото на април той стана вицешампион в Менорка (Испания), през март игра на два финала на турнири от сериите "Чалънджър" в Руанда, а преди това стана шампион в Ню Делхи (Индия).