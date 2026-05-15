  Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Зверев се оттегли от участие в Хамбург

  15 май 2026 | 19:28
Александър Зверев се оттегли от участие на турнира по тенис за мъже в родния Хамбург, съобщава агенция ДПА. Германецът има болки в гърба и предпочита да почива допълнителна седмица преди откритото първенство на Франция.

Турнирът в Хамбург стартира в неделя, а "Ролан Гарос" - на 24 май.

"Истински разочарован съм, че се налага да се оттегля от тазгодишното издание на Хамбург Оупън. Това е моят роден град и за мен винаги е специално да играя пред публиката. За съжаление, от началото на сезона на клей изпитвам болки в областта на гърба и те ме ограничават на корта. Медицинският ми екип ми препоръча да си взема почивка и да се възстановявам", каза той, цитиран от ДПА.

Зверев ще бъде поставен под номер 2 на откритото първенство по тенис на Франция, след като Карлос Алкарас обяви, че няма да играе. Пред германеца ще бъде само италианският тенисист Яник Синер.

