Ронда Раузи и Джина Карано лице в лице за последно преди битката им

Ронда Раузи и Джина Карано най-накрая показаха боен дух по време на финалната си среща очи в очи преди двубоя им в събота.

Двете състезателки запазиха най-доброто за накрая.Раузи и Карано ще се изправят една срещу друга в главната битка на първата ММА галавечер на "Most Valuable Promotion", която ще се излъчва на живо по Netflix. На кантара пред медиите състезателният дух на двете пионерки най-накрая излезе наяве.

Ronda Rousey and Gina Carano get face-to-face for the final time before their fight in Los Angeles#RouseyCarano pic.twitter.com/1noImrrVuB — MMA Fighting (@MMAFighting) May 16, 2026

След като приключиха със срещата лице в лице, всяка от бойците отправи финално послание към публиката. Карано говори за разкритието си по-рано през деня, че е свалила около 45 кг. за този двубой.

Джина Карано разкри, че е свалила 45 килограма за завръщането си към ММА

„Нямах представа, че мога да стигна до 141 паунда (64 кг)“, каза Карано. „Днес бях по-лека от Ронда. Това беше доста готино. Живейте мечтите си, не се отказвайте от себе си, правете трудните неща. Това беше най-трудното нещо, което някога съм правила, но ето ме тук. Това беше първата победа. Утре вечер ще ви донеса още една победа.“

Междувременно Раузи потвърди, че това е последният ѝ мач и се наслади на цялото преживяване.

„Обикновено просто се опитвам да премина през тази част и да стигна до края, но, човече, наистина е страхотно да съм тук. Благодаря ви, че дойдохте. Това е последният ми кантар. Радвам се, че всички сте част от него, и нямам търпение да наритам задници утре.“

Преди Раузи и Карано да се изправят една срещу друга, на сцената излязоха участниците в подглавното събитие – Нейт Диаз и Майк Пери. Пери беше особено нахъсан и крещеше многократно към Диаз.

„Хайде, братле. Продължаваме да се гледаме, продължаваме да говорим за бой, утре вечер ще влезем там и ще го направим!“, заяви Пери след това. „Готов съм за това! Това е любимата ми част!“

„Ще елиминирам съдиите! Ще го изкарам оттам! Ще нокаутирам Нейт Диаз!“

Nate Diaz and Mike Perry face off for the FINAL TIME before their fight on the #RouseyCarano card in Los Angeles 👊



Also welcome back, Cain Velasauez! pic.twitter.com/HMuW4ZeexE — MMA Fighting (@MMAFighting) May 16, 2026

Диаз, от своя страна, показа обичайната си лаконична енергия във финалните си думи, като симулира опит за задушаване на водещия Ариел Хелуани, преди да отхвърли предизвикателството на Пери.

„Мотивиран съм да се завърна“, каза Диаз. „Радвам се, че съм тук. Идвам от Стоктън, Калифорния, знаете какво става. Дойдох тук, за да убия и да се прибера неубит, копеле!“

Галавечерта Rousey vs. Carano ще се проведе в събота вечер в "Intuit Dome" в Ингълуд, Калифорния. Предварителните мачове започват в 01:00 през нощта в YouTube, а основната карта стартира в 04:00 ч. българско време по Netflix.