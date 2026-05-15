Генерала от "Люлин" сложи край на кариерата си

Футболният съдия Димитър Буров сложи край на кариерата си. Столичанинът беше рефер на двубоя от Втора лига между Беласица и Фратрия.

Димитър Буров е едно от добре познатите имена в българския футбол и съдийство, човек с дълъг спортен път, преминал както през терена като футболист, така и през тежките мачове като съдия. Роден е на 29 юли 1981 г. в София и израства в квартал "Люлин". Тренира в Левски до старша възраст, където е подготвян от треньора Веселин Личев. По-късно продължава развитието си във военния отбор на ЦСКА – Армеец София, под ръководството на Борис Гаганелов. Димитър, който завършва НСА, а по-късно и право в Югозападния университет в Благоевград, е син на треньора Цоло Буров, свързан с детско-юношеския футбол в школата на Левски.

В съдийството негов откривател и наставник е Георги Игнатов. Сред колегите и футболните среди той получава прозвището Генерала. Днес той беше отличен с награди и признания на различни важни фигури от родния футбол – сред тях президентът на БФС Георги Иванов, представители на съдийската организация, както и президентът на БФ по падбол Любомир Инджев. Признание дойде и от Община Петрич, както и от редица футболни и съдийски имена. След края на мача на "Цар Самуил" Генерала от "Люлин" подари фланелката си на публиката.