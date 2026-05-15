Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Генерала от "Люлин" сложи край на кариерата си

Генерала от "Люлин" сложи край на кариерата си

  • 15 май 2026 | 19:55
  • 3010
  • 0
Генерала от "Люлин" сложи край на кариерата си

Футболният съдия Димитър Буров сложи край на кариерата си. Столичанинът беше рефер на двубоя от Втора лига между Беласица и Фратрия.

Димитър Буров е едно от добре познатите имена в българския футбол и съдийство, човек с дълъг спортен път, преминал както през терена като футболист, така и през тежките мачове като съдия. Роден е на 29 юли 1981 г. в София и израства в квартал "Люлин". Тренира в Левски до старша възраст, където е подготвян от треньора Веселин Личев. По-късно продължава развитието си във военния отбор на ЦСКА – Армеец София, под ръководството на Борис Гаганелов. Димитър, който завършва НСА, а по-късно и право в Югозападния университет в Благоевград, е син на треньора Цоло Буров, свързан с детско-юношеския футбол в школата на Левски.

В съдийството негов откривател и наставник е Георги Игнатов. Сред колегите и футболните среди той получава прозвището Генерала. Днес той беше отличен с награди и признания на различни важни фигури от родния футбол – сред тях президентът на БФС Георги Иванов, представители на съдийската организация, както и президентът на БФ по падбол Любомир Инджев. Признание дойде и от Община Петрич, както и от редица футболни и съдийски имена. След края на мача на "Цар Самуил" Генерала от "Люлин" подари фланелката си на публиката.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Голове по цялата карта на България

Голове по цялата карта на България

  • 15 май 2026 | 19:55
  • 23215
  • 43
Тунчев преподипса с Арда

Тунчев преподипса с Арда

  • 15 май 2026 | 19:14
  • 3536
  • 5
30 години от единствения български гол на европейски финал

30 години от единствения български гол на европейски финал

  • 15 май 2026 | 18:35
  • 6648
  • 8
БФС се произнесе за скандала от Черно море - Ботев (Пд)

БФС се произнесе за скандала от Черно море - Ботев (Пд)

  • 15 май 2026 | 18:34
  • 4683
  • 10
"Червените" разграбиха и новата партида билети

"Червените" разграбиха и новата партида билети

  • 15 май 2026 | 18:31
  • 12633
  • 100
Янтра направи голямата крачка към баража - победи шампиона като гост

Янтра направи голямата крачка към баража - победи шампиона като гост

  • 15 май 2026 | 19:56
  • 3726
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

"Червените" разграбиха и новата партида билети

"Червените" разграбиха и новата партида билети

  • 15 май 2026 | 18:31
  • 12633
  • 100
Голове по цялата карта на България

Голове по цялата карта на България

  • 15 май 2026 | 19:55
  • 23215
  • 43
Съставите на Астън Вила и Ливърпул

Съставите на Астън Вила и Ливърпул

  • 15 май 2026 | 20:59
  • 1113
  • 0
Тунчев преподипса с Арда

Тунчев преподипса с Арда

  • 15 май 2026 | 19:14
  • 3536
  • 5
Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

  • 15 май 2026 | 15:58
  • 12764
  • 5
Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 40704
  • 165