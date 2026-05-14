Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Шефът на модерния петобой Роб Стуул похвали Пазарджик за отличното домакинство на Световната купа

Шефът на модерния петобой Роб Стуул похвали Пазарджик за отличното домакинство на Световната купа

  • 14 май 2026 | 16:57
  • 273
  • 0
Шефът на модерния петобой Роб Стуул похвали Пазарджик за отличното домакинство на Световната купа

Пазарджик е отличен домакин на Световната купа по модерен петобой, заяви на пресконференция в Община Пазарджик президентът на Международната федерация Роб Стуул. Повод за срещата с медиите беше провеждащата се в момента Световна купа на комплекс „Балона“ в града, която е с рекорден брой участници - 93 жени и 115 мъже от цял свят.

На срещата с медиите присъстваха още Шайни Фан, генерален секретар на Международната федерация по модерен петобой, както и Камелия Александрова, генерален секретар на Българската федерация по модерен петобой.

„Искам да поздравя ръководството на Община Пазарджик и Българската федерация по модерен петобой за отличната организация на Световната купа. Г-н Андрей Кузманов е направил истински парк за модерен петобой и всички зрители могат да наблюдават състезанията, без да стават от местата си. Това е наистина уникално и заслужава похвали“, каза Роб Стуул.

От своя страна кметът на Пазарджик Петър Куленски заяви, че градът също е положил сериозни усилия, за да бъдат съоръженията в отлично състояние и местната публика да има възможност да наблюдава елитните състезатели непосредствено до арените.

Президентът на Българската федерация по модерен петобой Андрей Кузманов благодари за високата оценка от Международната федерация и подчерта, че през последните месеци той и екипът му са направили всичко необходимо, за да осигурят отлични условия за състезателите и те да се чувстват комфортно в Пазарджик.

В момента се провеждат квалификациите при мъжете, полуфиналите са насрочени за петък и събота, а финалите и награждаването ще бъдат в неделя. Стартът при жените е от 10:00 часа, а при мъжете - от 14:00 часа. Входът за зрителите е свободен.

Следвай ни:

Още от Други спортове

НСА ще отбележи Деня на българския спорт – 17 май

НСА ще отбележи Деня на българския спорт – 17 май

  • 14 май 2026 | 11:39
  • 449
  • 0
БНТ 3 излъчва на живо Световната купа по модерен петобой в Пазарджик

БНТ 3 излъчва на живо Световната купа по модерен петобой в Пазарджик

  • 14 май 2026 | 08:59
  • 325
  • 0
Спортните клубове във Враца ще могат да ползват вече и спортните съоръжения на училищата

Спортните клубове във Враца ще могат да ползват вече и спортните съоръжения на училищата

  • 13 май 2026 | 23:46
  • 1163
  • 1
Близо 270 състезатели от над 30 клуба ще вземат участие в Държавното по спортно ориентиране

Близо 270 състезатели от над 30 клуба ще вземат участие в Държавното по спортно ориентиране

  • 13 май 2026 | 19:54
  • 1104
  • 1
Испанецът Игор Ариета от тима на АОЕ спечели петия етап на Джиро д'Италия

Испанецът Игор Ариета от тима на АОЕ спечели петия етап на Джиро д'Италия

  • 13 май 2026 | 19:43
  • 2903
  • 2
МОК отбеляза събитие на НСА и БОК в информационния си бюлетин I

МОК отбеляза събитие на НСА и БОК в информационния си бюлетин I

  • 13 май 2026 | 09:35
  • 822
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

  • 14 май 2026 | 17:07
  • 10600
  • 27
Ботев (Враца) 0:0 Монтана

Ботев (Враца) 0:0 Монтана

  • 14 май 2026 | 17:48
  • 2856
  • 4
Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

  • 14 май 2026 | 14:35
  • 14046
  • 46
Найденов с нов пикантен анализ, предложи съдийството на ЦСКА 1948 - Лудогорец да влезе в "Под прикритие"

Найденов с нов пикантен анализ, предложи съдийството на ЦСКА 1948 - Лудогорец да влезе в "Под прикритие"

  • 14 май 2026 | 15:17
  • 7709
  • 25
ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

  • 14 май 2026 | 14:56
  • 4412
  • 11
Алекс Николов дебютира с 13 точки за Сирджан, иранският тим на полуфинал

Алекс Николов дебютира с 13 точки за Сирджан, иранският тим на полуфинал

  • 14 май 2026 | 16:34
  • 3309
  • 1