За пръв път чужденец покори височината на Бели Искър и спечели купа "Камен Станчев"

Сърбинът Марко Станкович беше най-бърз в проведеното осмо издание на колоездачното състезание купа "Камен Станчев" в Самоков.

Надпреварата беше доста динамична и за това допринесе силният вятър, като първите две обиколки през с. Рельово и Белчин Бани буквално бяха прелетени. Постоянните атаки, догонвания и контраатаки поддържаха скоростта много висока. Наближаващият дъжд "успокои" групата и при поредната атака на Марко Станкович не последва реакция. Той бързо натрупа 3 минути преднина, а в края на петата обиколка тя вече беше близо 5 минути. Дъждът леко обърка поведението на групата, а във финалното изкачване силите на преследвачите не стигнаха и така Марко Станкович заслужи първото място.

Втори се нареди Габриел Грозев от КК Поморие, трети е Борислав Хаджистоянов от КК Витоша. Награди още заслужиха Борислав Палашев (Долчини) и Йордан Петров (Хемус 1896).

При юношите старша възраст много силно се представи Павел Димитров (Лотус), който надделя над Антоан Богданов (Цар Симеон) и Иван Милчев (КК Поморие). В последните минути се разрази невероятна буря, но това не пречупи волята на състезателите и те финишираха през реките от вода, кал, силен вятър и температури между 4 и 6 градуса.

Малко преди това се проведе и купа Боровец за по-малките възрастови групи и жени елит, като при жените безапелационно спечели Гергана Стоянова от Арбо Книтфийлд.

Колоездачните състезания на Самоков продължиха с честване на 130-тата годишнина на курорта Боровец. Отново се проведе състезание от "Арена Самоков" до писта Рила, като повечето състезатели не се уплашиха от влошените метеорологични условия и се впуснаха в свирепа битка за медалите. При жените отново спечели Гергана Стоянова с голяма преднина.

Голямото състезание предостави и голяма атракция. На състезателите им предстоеше да извършат три пълни обиколки - Самоков, Боровец - Бели Искър - Самоков с финално четвърто изкачване до Боровец. Само 5 км след старта започнаха и атаките, като преди първото спускане към Бели Искър четири души формираха най-голямата група състезатели, а останалите участници бяха разпръснати на малки групички от двама или трима. Самото спускане бе опасно, поради разразилата се вчера буря, която бе свалила много пясък върху пътя. Участниците правилно прецениха условията и нямаше инциденти. Отново имаше силен вятър в лекото спускане към Самоков, който също оказа влияние, т.к. в един момент на пътя имаше цели 15 малки групички. Постепенно броят им намаля, т.к. съдиите стриктно спазваха контролното време. Така в последното изкачване Борислав Палашев от Долчини и Борислав Хаджистоянов от Витоша си оспорваха победата, като надделя Борислав Палашев и така си направи отличен подарък за рождения ден. Трети се нареди Габриел Грозев от КК Поморие. Награди още заслужиха Йордан Петров (Хемус 1896) и Борислав Иванов (КК Васил Левски).