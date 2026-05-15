Петима българи в свободния стил на Евро 2026 при кадетите днес

Петима наши борци в свободния стил започват днес участието си на европейското за кадети в Самоков.

На старта в категория до 48 кг Емир Джеватов ще излезе срещу беларусина Иван Астрейка, пети на континента при момчетата през миналата година.

При 55-килограмовте Мерт Мустафов очаква победителя от двубоя между швейцарец и руснак.

Петко Саракостов ще има за съперник унгареца Винс Ланг в категория до 65 кг. И двамата са пети от европейското за момчета през 2024-а.

При 80-килограмовите Алберт Шукри ще излезе срещу победителя от срещата между британец и руснак.

А в тежка категория до 110 кг Стефан Стефанов ще спори с украинеца Тимофий Тринчук.

Българинът е пети на световното през миналата година и 7-и в Европа.

Срещите започват в 10,30 часа.

Тази вечер Андреа Нисева ще спори за европейската титла в кат. до 61 кг.

България вече има едно злато, спечелено от Георги Мърков-младши при класиците в категория до 60 кг.