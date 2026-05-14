Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Злати Чуканова и Викторио Илиев на четвъртфинал в Сърбия  

Злати Чуканова и Викторио Илиев на четвъртфинал в Сърбия  

  • 14 май 2026 | 20:30
  • 319
  • 0

Златислава Чуканова и Викторио Илиев се класираха за четвъртфиналите на силния международен турнир „Белградски победник“. Националите ни постигнаха убедителни победи в първия ден на надпреварата в Сърбия и направиха крачка към медалите в шампионата.

В категория до 51 килограма при жените Злати Чуканова не остави шанс на украинката Таисия Покусай. Носителката на Купа „Странджа“ в последните две години срази съперничката си с единодушно решение. В петък тя ще боксира с представителката на домакините Николина Джида за място на полуфинал и минимум бронзов медал.

Успех постигна и Викторио Илиев. При 65-килограмовите той надигра убедително арменеца Аргишти Хакобян. Победата му също бе категорична. Националът ни трябва да се справи утре с Ягит Ъш (Турция), за да може на свой ред да достигне до полуфинал.

Поражение допусна Ергюнал Себахтин. Капитанът на националния ни отбор за мъже отстъпи с неединодушно решение на водещия боксьор на Турция при 50-килограмовите Самет Салих.

В петък ще има още два мача с българско участие. Стелиан Страхилов (75 кг) ще срещне украинеца Владислав Чинюк, а Семион Болдирев (90 кг) ще боксира с Браян Колуел (Канада) или Богдан Толмачов (Украйна).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Тинко Банабаков преди битка за титла на WBA: Имам конкретен план и вярвам, че ще успея

Тинко Банабаков преди битка за титла на WBA: Имам конкретен план и вярвам, че ще успея

  • 14 май 2026 | 19:17
  • 841
  • 0
Тервел Пулев и Тома Великов с нова мисия на MAX FIGHT 65

Тервел Пулев и Тома Великов с нова мисия на MAX FIGHT 65

  • 14 май 2026 | 19:11
  • 268
  • 0
Бронз за Християн Георгиев на Европейското по таекуондо

Бронз за Християн Георгиев на Европейското по таекуондо

  • 14 май 2026 | 17:52
  • 448
  • 0
Християн Георгиев донесе втори медал на България на Европейското по таекуондо

Християн Георгиев донесе втори медал на България на Европейското по таекуондо

  • 14 май 2026 | 15:59
  • 379
  • 0
Джудото получи квота за Младежките олимпийски игри в Дакар

Джудото получи квота за Младежките олимпийски игри в Дакар

  • 14 май 2026 | 12:55
  • 542
  • 0
Бивш шампион критикува специалните екипи за UFC Белия дом

Бивш шампион критикува специалните екипи за UFC Белия дом

  • 14 май 2026 | 10:44
  • 507
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Сф) 0:1 Берое, Аларкон наказа "железничарите"

Локомотив (Сф) 0:1 Берое, Аларкон наказа "железничарите"

  • 14 май 2026 | 20:45
  • 5565
  • 23
Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи

Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи

  • 14 май 2026 | 19:39
  • 14104
  • 41
Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

  • 14 май 2026 | 17:07
  • 20170
  • 43
Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

  • 14 май 2026 | 14:35
  • 23223
  • 81
ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

  • 14 май 2026 | 14:56
  • 8273
  • 19
Алекс Николов дебютира с 13 точки за Сирджан, иранският тим на полуфинал

Алекс Николов дебютира с 13 точки за Сирджан, иранският тим на полуфинал

  • 14 май 2026 | 16:34
  • 9075
  • 4