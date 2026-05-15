Етрополе възражда славата на борбата с модерна зала за бъдещите победители

Етрополе вече има още едно място, в което ще се изграждат не само шампиони, а силни характери, дисциплина и дух на победители. Изцяло обновената зала по борба отвори врати и посрещна първите си млади състезатели – деца, в чиито очи вече се виждат мечти, амбиция и желание за успех.

На тържественото откриване присъстваха Кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров, гордостта на Етрополе Йоан Димитров, легендите на българската борба Петър и Стоян Балови, трикратният европейски шампион по класическа борба Кирил Милов, треньори, родители, доброволци и десетки приятели на спорта.

Създаването на модерната спортна база е поредната стъпка от последователната политика на Община Етрополе за развитие на спорта и осигуряване на по-добри условия за младите хора. Благодарение на подкрепата и личната ангажираност на кмета инж. Владимир Александров, днес младите борци на Етрополе вече тренират в среда, достойна за шампиони.

„Само истинският дух на победител може да ви помогне да успеете в живота, независимо с какво ще се занимавате. Успехът идва с постоянство, труд и воля да не се отказваш. Щастлив съм, че заедно успяхме да реализираме тази зала и вярвам, че именно тук ще израснат бъдещите шампиони на България“, заяви инж. Владимир Александров.

Той подчерта още, че Община Етрополе ще продължи да инвестира в младите хора, спорта и средата, в която децата на града растат и се развиват.Поздравителен адрес от името на изпълнителния директор на „Елаците-Мед“ АД инж.Драгомир Драганов също беше връчен по време на откриването. В него се казва:„Откриването на обновената зала по борба е значимо събитие и доказателство за последователните усилия за развитие на спорта и създаване на условия за подготовка на млади таланти. Борбата е спорт с дълбоки традиции в България и особено в Етрополе, а Вашата отдаденост помага този спортен дух да бъде съхранен и надграден.“

Силно емоционално бе и посланието на трикратния европейски шампион Кирил Милов, който се обърна към децата с думите: „Вярвайте в себе си и не се отказвайте от мечтите си. И на мен ми казваха, че няма да успея, но аз слушах сърцето си и продължих напред. Мечтите се сбъдват, когато човек е готов да се бори за тях.“

Новият тепих с размери 10,50 м. x 12,40 м. е осигурен от „Елаците-Мед“ АД, а „Клуб на миньора и минното дело при Елаците-Мед – Етрополе“ дари специализирана екипировка и уреди за подготовка на младите състезатели.

Залата придоби своя модерен и европейски облик благодарение на подкрепата на Община Етрополе в лицето на кмета инж. Владимир Александров, на финансовата помощ на „Елаците-Мед“ АД, на съдействието на „Клуб на миньора и минното дело при Елаците-Мед-Етрополе“ и Клуб „Спорт и здраве-Етрополе“, на усилията на Кирилл Михалев - председател на Спортен клуб по борба в Етрополе и шампионът Йоан Димитров, на на десетките доброволци, които помогнаха тази зала да придобие европейски вид, като Емил Цацов, Петко Станев, Цветан Станев, Павлин Кръстев, Мартин Цеков, Детелин Димитров, Марина Толева, Константин Цанов, Николай Пешев, Деян Стоянов, Васил Шиндарски, Росен Георгиев, Красимир Китов, Димитър Асенов, Марин Василев и други.

Председателят на „Спортен клуб по борба“, гр. Етрополе, г-н Кирилл Михалев изказва искрените си благодарности към кмета на Община Етрополе и всички спомоществователи допринесли за реализирането на този проект.

Местният свещеник отец Огнян отслужи молебен за здраве, успех и благословение на всички деца и треньори.Обновената зала е много повече от спортен обект. Тя е символ на вярата, че децата на Етрополе заслужават възможности, подкрепа и среда, в която да растат далеч от улицата и близо до спорта, дисциплината и добрия пример. Защото истинските шампиони не се раждат на подиума. Те се изграждат всеки ден – на тепиха, с труд, характер и воля да се изправят след всяко падане.