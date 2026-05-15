В търсенe на нова битка: Стоян Копривленски е "Гостът на Sportal.bg"

Професионалният кикбоксьор Стоян Копривленски бе приветстван отново в рубриката "Гостът на Sportal.bg".

Шампионът на Гран При турнира К-1 WORLD MAX от 2024-а разговаря с редактора в екипа ни Борис Тонев и сподели част от състезателните си планове.

Бургазлията, който претърпя реконструкция на предна кръстна връзка на дясното коляно през февруари, разказва, че не изключва варианти за битки в по-висока теглова дивизия, когато се завърне на ринга. Бившият претендент за титлата на GLORY при 70-килограмовите може и да тества уменията си при 77-килограмовите или при 75-килограмовите в японската организация К-1.

Боецът с прякор Снайпера не отписва и варианти за битки в други спортове, включително и професионален бокс. Кикбоксьорът и водещия в студиото споделиха едно и също мнение, че в последните години боксовите умения на по-големия брат от бойната фамилия Копривленски са значително подобрени и той вярва и разчита много на играта си с ръце.

32-годишният спортист посочи и кои кикбоксьори в България са му направили добро впечатление и са демонстрирали потенциал. Вижте цялото интервю с победителя в 26 професионални кикбокс срещу тук: