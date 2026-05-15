Вход / Регистрирай се
Жасмин Величков остава в Монца: Българинът остава ключова фигура във Веро Волей

  • 15 май 2026 | 16:42
Той бе един от най-изненадващите играчи през току-що приключилия сезон. От Веро Волей (Монца) обявиха, че Жасмин Величков ще остане част от отбора, който ще се състезава в шампионата през сезон 2026/27.

Роден през 2007 г. и все още не навършил 19 години, българският посрещач се превърна в едно от откритията на последното издание на италианската Суперлига. Величков успя да се наложи в първенство от най-високо ниво, демонстрирайки характер, технически качества и зрялост. Мач след мач той си извоюва все по-важна роля в състава, воден от треньора Масимо Екели, превръщайки се от млада алтернатива в решаващ състезател. Подновяването на договора му е показателен ход в изграждането на отбор, който залага на перспективни младежи – както италианци, така и чужденци, способни да съчетаят талант, подготовка и амбиции.

„Изключително съм щастлив да продължа да нося фланелката на Веро Волей“, подчерта с гордост Величков.

„Ценя подкрепата, която получих от клуба, треньорите и феновете, които винаги са до мен и страстно подкрепят отбора. Мисля, че в Монца се подобрих във всеки един аспект, но има още много работа за вършене. Личните ми цели са да продължа да израствам като човек и като волейболист във всяко едно отношение.“

Накрая българинът отправи и послание към привържениците: „Нямам търпение да се срещнем отново в залата и наистина се надявам сезонът да бъде изпълнен с положителна енергия.“

Жасмин Величков игра през миналия сезон редом до друг български национал в Монца - Мартин Атанасов, който обаче по-късно премина в турския гранд Галатасарай. 

Величков, който ще навърши 19 години след броени дни, започна кариерата си в Берое, преди да премине в Монца. Той бе младежки национал на България, а сега попадна и в разширения състав на селекционер Джанлуиджи Бленджини на мъжкия тим за участието в Лигата на нациите и Европейското първенство през това лято.  

