Лигата за борба в свободен стил RAF ще дебютира в Лас Вегас на есен

Организацията по борба Real American Freestyle (RAF) обяви, че ще направи своя дебют в световната столица на бойните спортове. Компанията ще проведе своето събитие RAF 14 в Лас Вегас. Галавечерта е насрочена за 3 октомври и ще се състои в залата „BleauLive Theater“ в хотел „Fontainebleau“.

„От самото начало визията на RAF беше да изградим платформа, достатъчно голяма за най-добрите борци в света и за най-значимите моменти в спорта“, заяви съоснователят на RAF Чад Бронстейн в прессъобщение. „Лас Вегас олицетворява това по-добре от всяко друго място. Fontainebleau е невероятна сцена и ние ще съберем най-добрите атлети в света за една вечер, която ще бъде наистина мащабна.“

Конкретните двубои за събитието ще бъдат обявени с наближаването на датата.

Междувременно RAF има натоварена програма през следващите два месеца. На 30 май в Арлингтън, Тексас, ще се проведе RAF 9. Основният двубой ще бъде дебютът в организацията на Гейбъл Стивсън, който ще се изправи срещу бившия боец на UFC и PFL Александър Романов. В подглавната среща един срещу друг ще се борят Колби Ковингтън и Крис Уайдман.

Обявиха съперника на Гейбъл Стивсън за RAF 9

Две седмици по-късно промоцията се отправя към Сейнт Луис за RAF 11. Там ще се състои дебютът на бившия шампион на UFC в средна категория Хамзат Чимаев срещу Дилън Данис. Арман Царукян пък ще продължи своята серия от участия в RAF през 2026 г. с двубой срещу Тони Фъргюсън.