Обявиха съперника на Гейбъл Стивсън за RAF 9

Гейбъл Стивсънще направи своя дебют в организацията по борба RAF срещу ветеран от UFC. Завръщането на златния медалист от Токио 2020 на тепиха вече е официално, като неговият опонент е потвърден. Във вторник от организацията обявиха, че олимпийският шампион ще се изправи срещу ветерана от UFC и PFL Александър Романов в главния двубой на RAF 9. Галавечерта ще се проведе на 30 май в College Park Center в Арлингтън, Тексас.

„Развълнувани сме да доведем RAF в Тексас за първи път и на пазар, който живее и диша с големия спорт“, заяви изпълнителният директор на RAF Chad Bronstein. „Инерцията зад тази лига продължава да расте и ние предлагаме двубои, които просто не можете да видите никъде другаде. Далас ще усети това на 30 май.“

В подглавната среща Колби Ковингтън ще се изправи срещу бившия шампион на UFC в средна категория Крис Уайдман. След победата си с технически туш над Дилън Данис на RAF 7, Ковингтън призова за „изцяло американски“ сблъсък с Уайдман и сега желанието му ще бъде изпълнено.

От промоцията съобщиха, че в бъдеще ще бъдат обявени и допълнителни срещи. RAF 9 ще се излъчва ексклузивно по "FOX Nation".

