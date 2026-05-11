Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Най-тиражираният италиански спортен всекидневник "Гадзета дело Спорт" отделя специално внимание на хилядите българи, излезли покрай улиците и шосетата заради завършилото вчера Джиро д'Италия, което се проведе за първи път на територията на нашата страна.

"Чао, България! Толкова много любов към Джирото: 250 000 души в София" е водещото заглавие на днешния очерк на италианския журналист Пиер Бергонци. На Апенините са впечатлени от нашето посрещане и отношението ни към Обиколката на Италия.

"Джирото ще запомни вашето посрещане, вашите градове с древни корени и големи мечти, вашата щедро зелена провинция и вашето колосално и страстно участие. Пол Мание, новият феномен в спринта, и Гийермо Томас Силва, също ще запомнят България. Третият етап, от Пловдив до София, потвърди интереса на българите към колоезденето", се казва в статията на розовия вестник.

"Вчерашната посещаемост в българската столица София - тези 250 000 души, беше трогателна! Бяхме приятно изненадани от страстта и експертния опит на България, страна без традиции, но с истински глад за колоездене", добавя още италианският анализатор. Числеността на софийската публика намери място и на първата страница на днешния брой на "Гадзета дело Спорт".

Снимки: Startphoto