Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
Най-тиражираният италиански спортен всекидневник "Гадзета дело Спорт" отделя специално внимание на хилядите българи, излезли покрай улиците и шосетата заради завършилото вчера Джиро д'Италия, което се проведе за първи път на територията на нашата страна.

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

"Чао, България! Толкова много любов към Джирото: 250 000 души в София" е водещото заглавие на днешния очерк на италианския журналист Пиер Бергонци. На Апенините са впечатлени от нашето посрещане и отношението ни към Обиколката на Италия.

Победителят в София Пол Мание: Не бях никак сигурен, че ще спечеля този етап

"Джирото ще запомни вашето посрещане, вашите градове с древни корени и големи мечти, вашата щедро зелена провинция и вашето колосално и страстно участие. Пол Мание, новият феномен в спринта, и Гийермо Томас Силва, също ще запомнят България. Третият етап, от Пловдив до София, потвърди интереса на българите към колоезденето", се казва в статията на розовия вестник.

Пол Мание е смятан за новия феномен във френското колоездене

"Вчерашната посещаемост в българската столица София - тези 250 000 души, беше трогателна! Бяхме приятно изненадани от страстта и експертния опит на България, страна без традиции, но с истински глад за колоездене", добавя още италианският анализатор. Числеността на софийската публика намери място и на първата страница на днешния брой на "Гадзета дело Спорт".

Снимки: Startphoto

Ден на отворените врати в НСА

Пол Мание е смятан за новия феномен във френското колоездене

Васил Терзиев: Отбор България показа най-доброто от себе си, заедно написахме тази история!

Виктор Танчев получи покана за преминаване на пробен период в италианския тим "Fantini"

Министър Енчо Керязов: България показа, че е достоен домакин на едно от най-престижните спортни събития в света

Гийермо Томас Силва: Много съм щастлив как се развиха трите етапа в България, целта ми е да запазя розовата фланелка

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

"Червена" истерия: изкупиха билетите за сектор "Г"

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Филип Кръстев претърпя операция

От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

