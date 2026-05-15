Българското Юве плати на футболисти и треньори

Ситуацията в Ювентус (Малчика) се стабилизира в самия край на сезон 2025/26. Футболистите, както и старши треньорът Веселин Симеонов, получиха своите възнаграждения за пролетния полусезон, похвалиха се от клуба.

Надеждите са това да доведе до позитивен резултат в последната среща на тима. В нея Юве приема Партизан (Червен бряг). Двубоят от 21-ия кръг на Северозападната Трета лига е в събота, 16 май, от 18 часа.

Единственият успех на „бианконерите“ дойде именно срещу Партизан с 1:0 като гост през есента.

Сега те ще трябва да се справят без Васил Михайлов, който е наказан за натрупани картони.

Въпреки негативният баланс и тежките загуби през сезона Ювентус оцеля и ще приключи кампанията пред собствена публика, тъй като в последния кръг ще запише служебен успех над ФК Ловеч.

Важно уточнение е, че от следващата кампания ще се разчита само на състезатели, които искат да играят за клуба, а не считат, че имат по-големи качества и са по-добри от останалите.

В момента има хора, които мислят, че са над нивото на отбора и си личи, че в дадени ситуации не се влагат максимално. От такива състезатели Ювентус няма нужда, тъй като по никакъв начин не може да прогресира.