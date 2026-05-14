Пламен Константинов: В главите си играчите си взеха почивен ден

Българският старши треньорът на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов коментира тежката загуба от Зенит (Казан) с 0:3 гейма във втория си мач от груповата фаза на финалната шестица на турнира за Купата на Русия.

"Мисля, че всичко е логично. Зенит (Казан) си починаха малко повече, след като завършиха финалната серия в първенството в три мача. А ние играхме тежки серии както на полуфиналите, така и за бронза. Всичко това има значение. Затова днес (б.р. снощи), изглежда, че дори в главите на играчите си взеха почивен ден след победата над Динамо-ЛО."

"Имаме и проблеми с контузии. Казаченков има проблем с гърба. Омар Курбанов също има проблеми с гърба. Воронков има разтежение в бедрото и изобщо не исках да го пускам като титуляр. Най-важният мач е може би вдругиден. Надявам се да стигнем до полуфиналите. По-важно е да играем по-добре вдругиден. Но това не е извинение. Не можем да позволим нещата да стигнат до там, където бяха днес... Нямаше мотивация, това си личеше от първата точка. От едната страна на мрежата имаше отбор с много мотивация, а от другата – отбор, който не излезе да се бори, а по-скоро да загрее и след това да си почине."

"Ако стигнем до полуфиналите, ще видим дали духът ни ще се завърне. Но има и физическа умора. Тя особено се отразява на играчите, които разчитат на физическата си подготовка. Това са играчи, които могат да компенсират известна умора с богатство от технически умения. Но има играчи, които разчитат предимно на скоковете, силата и скоростта си, а не на техниката. И те не могат да компенсират натрупаната умора. Така че, ако сме по-свежи след два дни, има шанс да играем по-добре", завърши Константинов.

Зенит (Казан) се класира за полуфиналите на тирнира предсрочно, докато Локомотив трябва да се увери, че казанци няма да загуби днес с 0:3 или 1:3 от Динамо-ЛО.