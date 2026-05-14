  Sportal.bg
  Волейбол
  3. Марчело Абонданца определи окончателния разширен състав за Лигата на нациите

Марчело Абонданца определи окончателния разширен състав за Лигата на нациите

  • 14 май 2026 | 17:21
Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца определи групата от 30 състезателки, които ще бъдат част от тима за тазгодишното издание на Волейболната Лига на нациите (VNL).

Останалите волейболистки, които бяха повикани в разширения състав, продължават своята подготовка по същата тренировъчна програма, по която работят и останалите.

В рамките на подготовката "лъвиците" ни ще изиграят три контролни срещи срещу Швеция. Двубоите ще се проведат в зала "Христо Ботев", като срещите на 22 и 23 май ще бъдат с тренировъчен характер. Последният мач между двата отбора е на 24 май, като той ще бъде отворен за публика и ще се излъчва на живо по MAX Sport 1.

След контролите срещу Швеция за представителния ни тим предстои последната част от подготовката, която ще се проведе в Росарио. Там националките ни ще изиграят две приятелски срещи срещу Аржентина - на 29 май от 02,30 часа и ден по-късно, 30 май, от 03,00 часа българско време.

Разширеният състав на България за VNL 2026 за жени:

Разпределителки:

Лора Славчева

Димана Иванова

Стефани Дянкова

Маргарита Гунчева

Диагонали:

Ива Дудова

Микаела Стоянова

Мерелин Николова

Посрещачки:

Габриела Жекова

Мария Колева

Мирослава Паскова

Александра Китипова

Елена Бечева

Мария Златанова

Александра Миланова

Моника Кръстева

Калина Венева

Виктория Коева

Цветелина Илиева

Централни блокировачки:

Деница Ангелова

Венеса Радева

Елена Коларова

Борислава Съйкова

Дарина Нанева

Боряна Ангелова

Кая Николова

Иванина Малинова

Либера:

Мария-Магдалена Недялкова

Мила Пашкулева

Жана Тодорова

Виктория Нинова

Още от Волейбол

