Илиан Илиев сяда на преговори с ръководството

Треньорът на Черно море Илиан Илиев сяда на преговори с ръководството. Наставникът ще изслуша предложението на шефовете за нов договор, като ще трябва да каже дали ще остане начело на "моряците", съобщава "Тема Спорт". Настоящият му контракт изтича след края на сезона.

Илиан: От 20 г. не е имало такъв "приятелски огън" в Черно море, няма значение от кой е

57-годишният специалист може да напусне "Тича" след близо десет години. През пролетта той на няколко пъти загатна, че раздялата е близо и ще се случи след края на сезона. Но след последните двубои Илиев показва, че това може и да не стане. На Черно море е предложен Александър Томаш, а като опция за заместник на Илиан е и сегашният му помощник Петър Костадинов.