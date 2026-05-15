  • 15 май 2026 | 09:21
"Моряците" напипаха печелившия ход

Отборът на Черно море не познава вкуса на загубата от началото на плейофната фаза и ще се опита да пренесе тази тенденция в предстоящия двубой срещу Ботев в Пловдив. На практика "канарчетата" нямат шанс за петото място, докато за "моряците" този мач е важен в стремежа и към участие на бараж за евроквота.

Варненци ще бъдат без някои играчи, които са контузени. Това са Дани Мартин, Цветомир Панов, Димитър Тонев и Васил Панайотов. Нападателят Селсо Сидни се завръща след изтърпяно наказание. Интересно е, че от началото на плейофите треньорът Илиан Илиев промени тактиката на отбора и "моряците" заиграха с трима в защита, което носи успех в изиграните досега срещи.

Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа
Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

В тази схема много добре се вписа бразилецът Жоао Бандаро. Варненци не са допуснали и гол в плейофите, а тази тактика за първи път бе приложена срещу ЦСКА в края на миналата година, която донесе успех на "зелено-белите" с 2:0. Двубоят между Ботев и Черно море е в събота от 19:00 часа на "Колежа".

Пламен Трендафилов

