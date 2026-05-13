Включиха Сидни Кросби в отбора на Канада за Световното

Нападателят Сидни Кросби е включен в състава на националния отбор на Канада за Световното първенство по хокей на лед, съобщиха от тима.

Нападателят на Ню Йорк Айлъндърс Матю Барзал пък ще пропусне турнира поради контузия.

Световното първенство ще се проведе в Швейцария от 15 до 31 май. Канада ще играе в група Б срещу Швеция, Италия, Дания, Чехия, Словакия, Норвегия и Словения.

38-годишният Кросби беше избран под номер 1 от Питсбърг в Драфта на Националната хокейна лига през 2005-а и играе за клуба от същата година. Канадецът е трикратен носител на Купа „Стенли“ (2009, 2016, 2017), два пъти е бил голмайстор и е обявен за най-полезен играч на редовния сезон (2007, 2014), беше голмайстор на редовния сезон (2010, 2017) и най-полезен играч на плейофите (2016, 2017).

С канадския национален отбор той спечели Олимпийските игри (2010, 2014), Световното първенство (2015) и Турнира на четирите нации (2025).