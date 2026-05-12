Колорадо надигра Минесота и се доближи на победа от финала на Запад в НХЛ

Паркър Кели отбеляза първия гол в кариерата си в плейофите за Купа Стенли при победата на Колорадо Аваланш като гост на Минесота Уайлд с 5:2. Той даде преднина на “лавините” за 3:2 в 11:32 минута на третия период, а отборът му поведе с 3-1 победи в серията от втория кръг на елиминациите в Западната конференция на Националната хокейна лига (НХЛ).
Назем Кадри вкара при числено предимство във втората третина, Рос Колтън се разписа в третата, а Нейтън Маккинън и Брок Нелсън реализираха останалите попадения на празна врата в последната минута.
Маккензи Блекууд направи 19 спасявания за Колорадо в първия си мач като титуляр в плейофите, след като замени Скот Уеджууд, който допусна 5 попадения в предишната среща.
„Никога няма да бъдеш перфектен след 30 дни без игра, така че просто се опитвам да остана във форма и концентриран“, каза Блекууд след мача, цитиран от ESPN.
Новобранецът Данила Юров вкара първия си плейофен гол в кариерата, а Нико Щурм изравни за Уайлд за 2:2 малко преди средата на срещата, но впоследствие тимът от щата Минесота даде инициативата на съперника и вече е само на една загуба от елиминация.
„Липсваше ни стилът на игра, от който се нуждаехме, за да спечелим. Умишлено взехме решението да не играем така тази вечер, така че ще трябва да преосмислим това и да се подготвим за петия мач“, заяви старши треньорът на Минесота Джон Хайнс.
Колорадо, който беше номер 1 в редовния сезон, има шанс да спечели серията у дома в четвъртък и да се класира за финалите на Запад, където може да се изправи срещу Вегас Голдън Найтс или Анахайм Дъкс, чиято серия е изравнена при 2:2 победи.