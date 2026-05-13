Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Швейцария се готви за Световното по хокей

Швейцария се готви за Световното по хокей

  • 13 май 2026 | 15:10
  • 147
  • 0
Швейцария се готви за Световното по хокей

Време е да се пише история в Швейцария. Световното първенство по хокей на лед на IIHF 2026 в Цюрих и Фрибург се очертава като едно от най-силните световни първенства в олимпийска година в последно време.

Турнирът ще се проведе от 15 до 31 май. А ако погледнете тези дати през призмата на „на този ден в историята“, бързо ще откриете, че в този период са се случили доста големи събития – както в международния хокей, така и в по-широкия контекст на човешката история.

Ето само кратък пример.

На 15 май Световното първенство на IIHF 2026 започва с четири мача, включително сблъсък в Цюрих между защитаващите титлата си американци и швейцарците, сребърни медалисти от 2025 г. В любопитна симетрия, тази дата тази година ще отбележи и 118-ата годишнина на IIHF. Ръководният орган на международния хокей на лед е основан на 15 май 1908 г. в Париж, Франция.

Днес хокеистите, членовете на щабовете и феновете приемат трансатлантическите полети за даденост. Но американският авиатор Чарлз Линдберг влиза в историята, когато става първият човек, прелетял сам и без междинно кацане Атлантическия океан със своя самолет „Духът на Сейнт Луис“, кацайки в Париж на 21 май 1927 г.

Междувременно 2006 г. беше изключителна за мъжкия национален отбор на Швеция. „Тре Крунур“ стана първият тим в историята, спечелил олимпийско злато в Торино и световна титла в Рига в една и съща година. Под ръководството на старши треньора Бенгт-Оке Густафсон шведите постигнаха това с победа 4:0 над Чехия във финала – на 21 май.

The Beatles влязоха в музикалната история, когато издадоха емблематичния си албум Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band във Великобритания на 26 май 1967 г. А на 26 май 2024 г. суперзвездата от НХЛ Давид Пастърнак даде повод на чешките фенове да пеят, когато отбеляза златния гол при победата с 2:0 над Швейцария в Прага.

Луи Агасис – швейцарският учен от XIX век, който формулира теорията, че Земята е преживяла Ледникова епоха – е роден във Фрибург на 31 май 1807 година. Ако домакините от Швейцария сложат край на серията си от болезнени сребърни медали и спечелят първото си злато в историята в Цюрих на 31 май, това наистина ще бъде началото на нова Ледникова епоха в Швейцария.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Включиха Сидни Кросби в отбора на Канада за Световното

Включиха Сидни Кросби в отбора на Канада за Световното

  • 13 май 2026 | 10:13
  • 1018
  • 0
Колорадо надигра Минесота и се доближи на победа от финала на Запад в НХЛ

Колорадо надигра Минесота и се доближи на победа от финала на Запад в НХЛ

  • 12 май 2026 | 10:48
  • 1142
  • 0
Наши таланти в алпийските ски с престижни класирания на Whistler Cup 2026 Канада

Наши таланти в алпийските ски с престижни класирания на Whistler Cup 2026 Канада

  • 11 май 2026 | 12:04
  • 851
  • 0
Дъкс победиха Голдън Найтс в четвъртия мач и изравниха серията

Дъкс победиха Голдън Найтс в четвъртия мач и изравниха серията

  • 11 май 2026 | 09:06
  • 1253
  • 0
Монреал отнесе Бъфало и взе преднина в полуфиналите на Изток в НХЛ

Монреал отнесе Бъфало и взе преднина в полуфиналите на Изток в НХЛ

  • 11 май 2026 | 08:54
  • 1751
  • 1
Банско приема два старта от Световната купа по алпийски сноуборд

Банско приема два старта от Световната купа по алпийски сноуборд

  • 10 май 2026 | 20:11
  • 1821
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:1 Добруджа, дузпа в шестата секунда

Славия 0:1 Добруджа, дузпа в шестата секунда

  • 13 май 2026 | 15:15
  • 2798
  • 7
Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

  • 13 май 2026 | 07:06
  • 21143
  • 150
Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

  • 13 май 2026 | 09:56
  • 14945
  • 62
Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

  • 13 май 2026 | 07:12
  • 21267
  • 69
Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

  • 13 май 2026 | 10:33
  • 19714
  • 3
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 9887
  • 9