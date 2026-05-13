Швейцария се готви за Световното по хокей

Време е да се пише история в Швейцария. Световното първенство по хокей на лед на IIHF 2026 в Цюрих и Фрибург се очертава като едно от най-силните световни първенства в олимпийска година в последно време.

Турнирът ще се проведе от 15 до 31 май. А ако погледнете тези дати през призмата на „на този ден в историята“, бързо ще откриете, че в този период са се случили доста големи събития – както в международния хокей, така и в по-широкия контекст на човешката история.

Ето само кратък пример.

На 15 май Световното първенство на IIHF 2026 започва с четири мача, включително сблъсък в Цюрих между защитаващите титлата си американци и швейцарците, сребърни медалисти от 2025 г. В любопитна симетрия, тази дата тази година ще отбележи и 118-ата годишнина на IIHF. Ръководният орган на международния хокей на лед е основан на 15 май 1908 г. в Париж, Франция.

Днес хокеистите, членовете на щабовете и феновете приемат трансатлантическите полети за даденост. Но американският авиатор Чарлз Линдберг влиза в историята, когато става първият човек, прелетял сам и без междинно кацане Атлантическия океан със своя самолет „Духът на Сейнт Луис“, кацайки в Париж на 21 май 1927 г.

Междувременно 2006 г. беше изключителна за мъжкия национален отбор на Швеция. „Тре Крунур“ стана първият тим в историята, спечелил олимпийско злато в Торино и световна титла в Рига в една и съща година. Под ръководството на старши треньора Бенгт-Оке Густафсон шведите постигнаха това с победа 4:0 над Чехия във финала – на 21 май.

The Beatles влязоха в музикалната история, когато издадоха емблематичния си албум Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band във Великобритания на 26 май 1967 г. А на 26 май 2024 г. суперзвездата от НХЛ Давид Пастърнак даде повод на чешките фенове да пеят, когато отбеляза златния гол при победата с 2:0 над Швейцария в Прага.

Луи Агасис – швейцарският учен от XIX век, който формулира теорията, че Земята е преживяла Ледникова епоха – е роден във Фрибург на 31 май 1807 година. Ако домакините от Швейцария сложат край на серията си от болезнени сребърни медали и спечелят първото си злато в историята в Цюрих на 31 май, това наистина ще бъде началото на нова Ледникова епоха в Швейцария.