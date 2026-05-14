  3. Колорадо се съвзе от 0:3 срещу Уайлд, за да се класира за финала в Западната конференция на НХЛ

  • 14 май 2026 | 10:25
Колорадо Аваланш се наложи над гостуващия Минесота Уайлд с 4:3 след продължение и ще играе на финала в Западната конференция на Националната хокейна лига (НХЛ) за първи път от последния си шампионския сезон 2021/2022.

Брет Кулак отбеляза първия си гол от януари в перфектния момент за домакините, които елиминираха съперника с 4:1 победи, като това беше първият им успех за затваряне на елиминационна серия пред собствена публика от 18 години. Защитникът на Колорадо вкара в 3:52 минута на допълнителното време, след като Нейтън Маккинън изравни 83 секунди преди края за 3:3. Останалите попадения за Аваланш бяха отбелязани от Джак Дрюри и Паркър Кели, а Мартин Нечас и Брент Бърнс дадоха по две асистенции.

Кулак завърши впечатляващия обрат след изоставане от 0:3 до средата на втората част, изпращайки Аваланш на финалите на Западната конференция за осми път, откакто тимът се премести в Денвър през 1995/1996.

„Винаги съм си мечтал за това. Типът играч, който съм, не е този на скамейката, към когото гледат всички и си казват: „Хайде, излез там и ни донеси победата“. Играхме по този начин и свършихме работата, а за мен това беше специален гол, със сигурност. Завърнахме се в мача и се справихме“, каза Кулак след срещата, цитиран от ESPN. Той се отличи и с асистенция при попадението на  Кели за 1:3 в 11:00 минута на втория период, откъдето започна обрата.

Маркус Йохансон откри резултата за Минесота след само 34 секунди, а Ник Фолиньо увеличи преднината с две попадения още до края на първия период. Тогава в началото на втората част треньорът на Колорадо Джаред Беднар извади титулярния вратар Маккензи Блекууд, допуснал три гола от 13 изстрела, за да вкара в игра Скот Уеджууд, който направи седем спасявания до края, а срещата пое в съвсем различна посока.

На финалите на конференцията Колорадо ще се изправи срещу победителя от серията между Вегас Голдън Найтс и Анахайм Дъкс, в която тимът от „Столицата на хазарта“ води с 3:2.

Швейцария се готви за Световното по хокей

