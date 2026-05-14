Равенство на "Местайя" укрепи позициите на Валенсия и Райо Валекано

Валенсия и Райо Валекано не успяха да се победят в двубой от 36-ия кръг на Ла Лига. Срещата на "Местайя" завърши 1:1, като по този начин и двата тима останаха в средата на класирането. Райо е на 10-о място с 44 точки, а Валенсия има 43 и се отдалечи на 4 от зоната на изпадащите.

Домакините бяха по-активни и отправиха повече удари, но гостите от Мадрид създадоха по-чистите положения. Те откриха резултата в 20-ата минута с попадение на защитника Флориан Лежюн, а в края на полувремето Диего Лопес се разписа за "прилепите".

Още в началото на срещата гостите получиха дузпа. Тя беше отсъдена за нарушение в наказателното поле на Ренсо Саравия, който си заработи и жълт картон. Зад топката застана Ранди Нтека, но неговият удар срещна гредата и Валенсия оцеля.

Малко по-късно Хави Гера пропусна да даде преднина на "прилепите", а в 20-ата минута статично положение доведе до гол във вратата на домакините. Негов автор стана защитникът Флориан Лежюн след центриране от корнер на Жерард Гумбау.

Снимки: Gettyimages