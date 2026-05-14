Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Валенсия
  3. Равенство на "Местайя" укрепи позициите на Валенсия и Райо Валекано

Равенство на "Местайя" укрепи позициите на Валенсия и Райо Валекано

  • 14 май 2026 | 22:06
  • 234
  • 0
Равенство на "Местайя" укрепи позициите на Валенсия и Райо Валекано

Валенсия и Райо Валекано не успяха да се победят в двубой от 36-ия кръг на Ла Лига. Срещата на "Местайя" завърши 1:1, като по този начин и двата тима останаха в средата на класирането. Райо е на 10-о място с 44 точки, а Валенсия има 43 и се отдалечи на 4 от зоната на изпадащите.

Домакините бяха по-активни и отправиха повече удари, но гостите от Мадрид създадоха по-чистите положения. Те откриха резултата в 20-ата минута с попадение на защитника Флориан Лежюн, а в края на полувремето Диего Лопес се разписа за "прилепите".

Още в началото на срещата гостите получиха дузпа. Тя беше отсъдена за нарушение в наказателното поле на Ренсо Саравия, който си заработи и жълт картон. Зад топката застана Ранди Нтека, но неговият удар срещна гредата и Валенсия оцеля.

Малко по-късно Хави Гера пропусна да даде преднина на "прилепите", а в 20-ата минута статично положение доведе до гол във вратата на домакините. Негов автор стана защитникът Флориан Лежюн след центриране от корнер на Жерард Гумбау.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Моуриньо вече се подготвя за завръщането си в Реал

Моуриньо вече се подготвя за завръщането си в Реал

  • 14 май 2026 | 19:09
  • 1018
  • 1
Авантюрата на Игли Таре в Милан ще приключи след само един сезон

Авантюрата на Игли Таре в Милан ще приключи след само един сезон

  • 14 май 2026 | 18:15
  • 1790
  • 0
Арсенал влиза в битката за играч на Уест Хам

Арсенал влиза в битката за играч на Уест Хам

  • 14 май 2026 | 18:08
  • 832
  • 0
Анчелоти остава селекционер на Бразилия и след Световното

Анчелоти остава селекционер на Бразилия и след Световното

  • 14 май 2026 | 17:48
  • 474
  • 0
Италианско студио с богат опит ще организира трите церемонии по откриването на Световното първенство

Италианско студио с богат опит ще организира трите церемонии по откриването на Световното първенство

  • 14 май 2026 | 17:42
  • 374
  • 0
Рома излезе с позиция относно неяснотата около дербито с Лацио

Рома излезе с позиция относно неяснотата около дербито с Лацио

  • 14 май 2026 | 17:27
  • 1859
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

  • 14 май 2026 | 22:10
  • 13651
  • 64
Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи

Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи

  • 14 май 2026 | 19:39
  • 19637
  • 49
Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

  • 14 май 2026 | 17:07
  • 23892
  • 46
Съставите на Реал Мадрид и Овиедо, Мбапе започва на пейката

Съставите на Реал Мадрид и Овиедо, Мбапе започва на пейката

  • 14 май 2026 | 21:27
  • 1889
  • 7
Дешан обяви състава на Франция за Мондиала, отсъстват вратар на ПСЖ и халф на Реал Мадрид

Дешан обяви състава на Франция за Мондиала, отсъстват вратар на ПСЖ и халф на Реал Мадрид

  • 14 май 2026 | 21:48
  • 3530
  • 1
Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

  • 14 май 2026 | 14:35
  • 26659
  • 87