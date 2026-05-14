Тодор Симов: Има сериозна умора, доволен съм от мотивацията

Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов говори след победата с 1:0 над Монтана в efbet Лига.

"Доволен съм относно мотивацията - когато няма конкретна цел, става по-трудно. Футболистите ги е налегнала сериозно и умора, но случват се тези неща, от претоварване. Да, владеехме топката, опитвахме се да търсим пространствата, но ни липсваше скорост. Второто полувреме тръгнахме по-добре, вдигнахме скоростта на топката, на предвижване.

Идеята е последните мачове да видим кой е в по-добро физическо състояние, все пак през три дни играем, на първо място е здравето на футболистите, правим ротации, за да избегнем някоя контузия. Най-хубаво е за един треньор, когато имаш труден избор. За някои постове се чудим кой да играе, хубаво е, че по време на мач имаме опции кой да влезе", каза столичният спец.