Генов: Малко на бъзик - като вземеш регионалното дерби, ходиш по друг начин из града

  • 14 май 2026 | 19:55
Крилото на Ботев (Враца) Даниел Генов даде мнението си след победата над Монтана в efbet Лига. Ветеранът изрази щастие и се зарече, че няма да спира с футбола.

"Показахме характер, не мога да кажа, че мачът беше интересен. Беше тактически, смените дадоха малко повече тонус в сравнение с тези на Монтана и победихме. Щастлив съм, че на 37 години продължавам да се забавлявам и да допринасям с точки и голове, това е най-важното, защото радвам хората от града и се чувствам щастлив.

И в предишните мачове заслужавахме да победим, беше време да се поздравим с победата - това беше и едно от треньорските указания, така се ходи по друг начин из града, малко на бъзик казано - понеже си победил другия град, това е регионално дерби. Ботев не се бори за спасението си, това ни даде спокойствие, играем по-освободено, може да изглежда отпуснато, но излизаме с настроение във всеки мач. Във вторник правя 37 години, не са малко, но гледам да помагам, те виждам баща си, ние сме спортно семейство, със сигурност ще продължа да играя", каза Дани Генов.

Локомотив (Сф) 0:1 Берое, Аларкон наказа "железничарите"

