Арангелов: Всеки един мач ни е финал

Старши треньорът на Септември (София) Христо Арангелов поздрави футболистите си за победата над Спартак (Варна), с която отборът му се измъкна от опасната зона в класирането. Към момента столичани заемат баражното 13-о място, като изместиха именно днешния си съперник от него.

"Себераздаването на футболистите и спазването на тактическата дисциплина от първата до последната минута ни донесоха победата. Всички дадоха максимума от възможностите си. Можем да бъдем доволни от това и да ги поздравим за това, което показаха в мача.

Тренираме ежедневно на база на играта на противника. Днес стояхме доста добре и с двете схеми на игра. Справиха се перфектно! Искахме да играем на фланга, затова започнахме с флангови състезатели. Първото полувреме това беше разликата в мача.

Откакто сме дошли, всеки един мач ни е финал. Момчетата дават 100%, трябва да трупат самочувствие от тази игра, която показват. Само напред!", каза Арангелов.

