Надя Батоклети оглавява списъка за Купата на Европа на 10 000 метра

Многократната европейска шампионка Надя Батоклети е водещото име сред участниците в Купата на Европа на 10 000 метра, която ще се проведе в Ла Специя (Италия) на 23 май. Италианката, която е настояща континентална златна медалистка на писта, шосе и крос-кънтри, ще предвожда силен домакински отбор. Тя ще се състезава в дисциплината, в която постигна дубъл на 5000 и 10 000 метра по време на Европейското първенство по лека атлетика в Рим 2024.

Като олимпийска и световна сребърна медалистка на 10 000 метра, Батоклети ще стартира като основен фаворит при дебютното си участие в това състезание.

С опитни съотборнички като Федерика Дел Буоно и Елиза Палмеро, които завършиха съответно на 4-то и 6-о място след Батоклети на 10 000 метра в Рим 2024, Италия има всички основания да се надява на нов успех на родна земя.

Миналогодишната сребърна медалистка Алесия Зарбо от Франция също се завръща в надпреварата с амбиции за нов медал.

Междувременно финалистката от Олимпийските игри в Рио 2016 Джес Мартин от Великобритания се завръща в международни състезания за първи път от 2017 г. насам, след като прекара осем години извън спорта, за да роди трите си дъщери.

Испанският отбор ще бъде воден от бившата национална шампионка на 5000 метра Беатрис Алварес.

При мъжете Италия също разполага с две утвърдени звезди в състава си. Йеманеберхан Крипа, който миналия месец спечели маратона в Париж, се завръща на пистата.

Европейският шампион на 10 000 метра от 2022 г. и европейски шампион на полумаратон от 2024 г. вече е триумфирал два пъти в Купата на Европа на 10 000 метра – в Лондон през 2019 г. и в Пасе през 2023 г. Той ще стартира като фаворит за хеттрик от титли.

Крипа обаче ще се изправи пред сериозно предизвикателство за индивидуалната титла в лицето на своя сънародник Илиас Ауани, който миналата година спечели европейско злато и световен бронз в маратона.

Валентен Гондуен ще води френския отбор. Той спечели сребро в Пасе миналата година, както и бронз в полумаратона на Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен. Очаква се най-голяма подкрепа да получи от националния шампион Симон Бедар.

Сред претендентите за призовите места е и петкратният шампион на Испания на шосе Хесус Рамос. Шансове имат също така осемкратният национален шампион на Португалия Самуел Барата и белгиецът Симон Дебони, европейски сребърен медалист на 5000 метра при младежи до 23 и до 20 години.