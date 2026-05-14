Чопра ще се готви в Швейцария

Двукратният олимпийски медалист Нирадж Чопра ще проведе подготовката си за Азиатските игри и Игрите на Британската общност в олимпийския тренировъчен център в Биен, Швейцария. Чопра все още не е стартирал сезона си, тъй като преминаваше рехабилитация след контузия в гърба в Турция.

Досега Чопра, заедно със своя треньор Джай Чоудхари и дългогодишния си физиотерапевт Ишаан Маруаха, беше базиран в спортния комплекс Gloria Sports Arena в Турция. Сега те ще се преместят в Швейцария за тренировъчен лагер, след като предложението му за 47-дневен подготвителен период беше одобрено в сряда от Mission Olympic Cell (MOC).

Предложението покрива разходите за пътуване, настаняване и всички други нужди на тричленния екип, като в допълнение са предвидени и джобни пари в размер на 25 щатски долара на ден за 47 дни, се казва в изявление на Спортния орган на Индия.

Двете основни цели на Чопра през този сезон са Игрите на Британската общност в Глазгоу (23 юли – 2 август) и Азиатските игри в Айчи-Нагоя (19 септември – 4 октомври). През миналия сезон той участва в осем състезания, включително Световното първенство, където завърши на осмо място и не успя да защити титлата си.

Снимки: Imago